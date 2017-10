Als twee honden vechten om een been: Van der Haar verrast Van Aert en Van der Poel in GP Mario De Clercq TLB

15u59 0 rv Veldrijden Lars van der Haar heeft in Ronse de Grote Prijs Mario De Clercq gewonnen. De Nederlander van Telenet Fidea Lions reed op het glooiende en modderige parcours van de openingsmanche van de DVV-trofee nagenoeg de hele tijd in de schaduw van Wout van Aert (Verandas Willems-Crelan) en Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon), maar op twee ronden van het einde profiteerde hij wel optimaal van de rivaliteit tussen de twee tenoren. Met één verschroeiende aanval kon hij een beslissende kloof slaan. Van der Poel werd tweede, Van Aert derde.

"Hier begint het vandaag allemaal écht", zei de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout voor aanvang van de eerste manche van DVV-trofee. En het was een Nederlander die dat het best begrepen leek te hebben. Lars van der Haar schoot het best uit de startblokken en hij kreeg Tim Merlier (Verandas Willems-Crelan) en diens ploegmaat Wout van Aert in zijn zog.



Mathieu van der Poel dook 'maar' als negende het veld in en dat hadden ze in de voorposten snel begrepen. Een groepje van vier -Van Aert, Soete, Van der Haar en Vanthourenhout- legde er meteen duchtig de pees op en kon ook al snel een mooi kloofje slaan. Van der Poel zag het gevaar in en op indrukwekkende wijze stoomde de slokop van het seizoensbegin richting het leiderskwartet. Wat later kwamen ook Toon Aerts en Kevin Pauwels aansluiten.

Van Aert jaagt tempo in de hoogte

Van Aert was hersteld van zijn inspanningen van gisteren en de wereldkampioen dreef zijn concurrenten tot het uiterste. Aanvankelijk kon enkel Van der Poel het wiel van de man in de regenboogtrui in het vizier houden, maar na een rustmoment konden Aerts en co de kloof opnieuw dichten. Op vier ronden van het einde pakte de kopman van Verandas Willems-Crelan echter opnieuw uit met een tempoversnelling en Van der Poel moest andermaal alle zeilen bijzetten om terug te keren.



Daarna gaf de Nederlandse veelvraat er zélf een snok aan, maar met de nodige moeite konden Van Aert én Van der Haar terugkeren. Van der Poel en Van Aert begonnen elkaar het wit uit de ogen te staren en daar maakte de kleine poulain van Sven Nys handig gebruik van. Met één versnelling slaagde hij erin om een mooie kloof te slaan en twee ronden later maakte hij officieel een einde aan de zegereeks van Van der Poel. In de achtergrond haalde Van der Poel het van Van Aert.

