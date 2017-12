Alice Maria Arzuffi triomfeert bij de vrouwen in Bredene: "Keuze om in België te komen wonen, heeft geloond" Redactie

15u09

Bron: Belga 1 TDW Alice Maria Arzuffi Veldrijden De 23-jarige Alice Maria Arzuffi heeft vandaag in het uitgeregende Bredene de Brico Cross bij de vrouwen elite gewonnen. De Italiaanse was in en rond domein Grasduinen sterker dan de Britse Helen Wyman. Loes Sels werd derde voor de Amerikaanse Elle Anderson. Wereldkampioene Sanne Cant kwam niet aan de start.

De Britse Helen Wyman nam de beste start en dook als eerste de blubber in, gevolgd door de Amerikaanse Katherine Compton, de Italiaanse Eva Lechner en Loes Sels. Laatstgenoemde trok resoluut naar voor en sloeg samen met Wyman een kloofje op de rest van het pak. Tot Alice Maria Arzuffi haar duivels ontbond en ineens naar de leiding trok. Zij begon met een lichte voorsprong op het duo Katherine Compton en Helen Wyman aan de tweede ronde. Loes Sels had zich ondertussen achter Eva Lechner op een vijfde plaats gepositioneerd.



Compton repte zich naar Arzuffi en nam de leiderspositie over nadat ook Helen Wyman was komen aansluiten voorin. Net voor het ingaan van de derde ronde moest de Britse haar metgezellen even laten rijden. Sels en Lechner volgden dan al op 35 seconden. Compton reed zich plots vast in een lint en sloeg tegen de vlakte. Zo kreeg Arzuffi een vrijgeleide. De Amerikaanse Elle Anderson was ondertussen doorgekomen als derde, terwijl haar landgenote Compton uit de wedstrijd stapte na haar val. Arzuffi kwam niet meer in de problemen en haalde het terwijl Loes Sels Anderson opzij zette in jacht naar de derde plaats. Arzuffi volgt de Nederlandse Thalita de Jong op als eindlaureate.

Arzuffi: "Keuze om in België te komen wonen, heeft geloond"

"Toen ik merkte dat ik plots alleen op kop reed ben ik vol doorgegaan. Ik kon zo verder de wedstrijd controleren, mijn eigen tempo rijden en bovenal in de modder mijn eigen lijn bepalen", verduidelijkte Alice Maria Arzuffi.

"Ik ben zo blij met deze zege. Dit was toch een zware cross in deze weersomstandigheden en modder. Ik heb eigenlijk de val van Compton niet gezien maar had snel door dat er iets mis was met haar. Daarom ben ik vol blijven doorgeven en dat loonde. De verhuis van Italië naar België - om hier mezelf verder te ontwikkelen als renster - loont. Ik heb bovendien een goede omkadering in het team van Bart Wellens. Ik maak elke week pakken progressie en daar doen we het toch allemaal voor."

Katherine Compton geeft op na ademhalingsproblemen

Over halfweg in de Brico Cross Bredene kneep Katherine Compton de remmen dicht. De Amerikaanse domineerde in de eerste ronden maar kwam dan in aanvaring met een paaltje, reed zich vast in een lint en sloeg tegen de vlakte. Zo kreeg Arzuffi een vrijgeleide en nam de koppositie over van Compton met het gekende gevolg.

"Naast die val had ik last van ademhalingsproblemen. Ik heb immers astma. Wellicht zullen de inspanningen van vandaag en die van gisteren in Loenhout daar wel niet vreemd aan zijn", stelde Compton. "Ik haat het om op te geven maar ik kon echt niet meer verder. Mijn adem stokte constant. Het was nochtans een leuk parcours. Toch wou ik me niet forceren. Er breken immers belangrijke wedstrijden aan en zo doe ik er beter aan wat te doseren".

Gerben Kuypers de sterkste bij junioren

Eerder op de dag mocht bij de junioren Gerben Kuypers victorie kraaien. Hij haalde het ruim afgescheiden, nadat hij van bij de start soleerde, voor de Italiaan Filippo Fontana. Jelle Vermoote eigende zich de laatste podiumplaats toe. Bij de nieuwelingen ging de zege naar Lennert Belmans. Hij boekte in Bredene zijn achtste zege van het seizoen. Jetze Van Campenhout werd tweede voor Yorben Lauryssen.