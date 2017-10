Albert over Koppenbergcross: "Bij regen zal over de finish gelopen worden in plaats van gefietst" Nico Dick

21u40 0 RV Veldrijden Vanavond werd in de gebouwen van Willy Naessens in Wortegem-Petegem de Koppenbergcross (1 november) voorgesteld. Nieuw: voortaan wordt deze DVV-manche georganiseerd door de vzw Sportidee, ook de initiatiefnemers van de Brico Crossen. Daarnaast is er een nieuwe finish.

"Door enkele overlijdens in onze club ontstond een gebrek aan mankracht", klinkt het bij de Sint-PIetersvrienden. "Daardoor hebben we besloten de organisatie uit handen te geven aan een extern en professioneel orgaan. En dat werd vzw Sportidee, onder leiding van Chris Mannaerts."

Het parcours ondergaat een aantal wijzigingen. Eén ervan is de nieuwe finish, die voor het eerst in het bestaan van de wedstrijd halverwege de klim ligt, op het steilste stuk. Dat deel van de Koppenberg werd in het verleden niet aangedaan. De wijziging kwam er op aangeven van Wout van Aert, de winnaar van de voorbije drie edities. Die vond dat er vorig jaar te weinig beleving was ter hoogte van de aankomst. Die lag toen net boven de top van de klim. Een zone waarnaar het publiek zijn weg niet vond.

Niels Albert, samen met Tim Merlier en Jolien Verschueren een van de gasten tijdens de voorstelling, wees erop dat de Koppenbergcross wel een keer voor een unicum zou kunnen zorgen. "Dat steilste stuk is echt wel heel steil. Als de renners uit de weide komen met wat slijk aan de wielen, wordt het daar bovendien extra glibberig. Spektakel verzekerd. Het zou me niet verbazen als de renners over de streep lopen in plaats van fietsen." Tim Merlier trad zijn ploegleider bij. "Dit is niet te onderschatten. Zeker voor de jongeren is het te hopen dat het op 1 november droog blijft."