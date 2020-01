Albert in beeld bij nieuw crossteam Tormans, Quinten Hermans rijdt Waalse Pijl Joeri De Knop

02 januari 2020

06u12 1 Veldrijden Wanty-Gobert heeft nu ook z’n eigen crossteam onder de naam Tormans. Corné van Kessel en Quinten Hermans reden gisteren hun eerste wedstrijd voor het nieuwe team, waar Niels Albert mogelijk coach wordt.

Een nieuwe mijlpaal voor zijn huidige ploeg, is het. Maar zelf gaat Hilaire Van der Schueren met het Tormans Cyclocross Team een beetje back to the roots. “Bij Palmans-Collstrop, ploeg van de broers Charles en Henri Palmans waar ik destijds mee aan het roer stond, reden op een bepaald moment zowel Janssens, De Clercq, Vannoppen als Albert. Stuk voor stuk (vice-)Belgische en wereldkampioenen bij de jeugd en de profs”, klonk het op de officiële voorstelling in Baal ietwat nostalgisch. “Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe engagement in het veldrijden ons extra aandacht en uitstraling zal schenken.” Van Kessel en Hermans maken de overstap van Telenet-Baloise Lions. Wegrenner Meurisse en de Fransman Doubey vullen de kleine kern verder aan. “In de Tour 2019 is alles in een stroomversnelling geraakt. Toen ik met Sven Nys in ‘Vive Le Vélo’ zat, raadde hij me aan om Hermans als kopman te nemen. ‘Ik kan hem toch niet houden, Quinten wil weg’, zei Sven. Op de tweede rustdag is Hermans met manager Hans van Kasteren naar Albi gekomen en hebben we gepraat. Twee weken later kwam Hans onverhoopt ook met een nieuwe sponsor aandraven: Tormans. Een totaalpakket, dus, waarin ook Van Kessel paste. Héél verleidelijk. Het mondde finaal uit in een contract voor drie jaar.”

Ook op de weg

Bedoeling is dat Hermans en Van Kessel in de lente/zomer ook worden uitgespeeld in het wegteam (Circus-Wanty). “Al zal Van Kessel toch vooral blijven focussen op de cross. Quinten begint in Nokere Koerse. Hij zou graag top zijn in de Waalse Pijl, die al zeker op zijn programma staat. Mogelijk komen daar nog LBL, de Gold Race en/of de Ronde van Romandië bij. Een grote ronde? Dat zien we wel, op termijn. Laat hem nu eerst maar even rustig doorgroeien op WorldTour-niveau. Ik houd er rekening mee dat Van der Poel en Van Aert in de toekomst wat minder zullen crossen, waardoor we stappen vooruit kunnen zetten en onze steile ambitie, de grootste crossploeg van België worden, kunnen waarmaken. We hebben daar zeker de middelen voor. Bedoeling is om onze kern in september 2020 verder uit te breiden, in eerste instantie met jeugd en vrouwen. Ik wil ook een fulltime crosscoach in dienst.” Eén van de gegadigden is... onze huiscolumnist Niels Albert. “Ik ken Niels nog uit mijn Palmans-periode. We hebben al een keer gebeld. ‘Hilaire, je bent de enige voor wie ik het zou willen doen’, zei hij me.”