Albert: "Ik geloof dat we morgen voor het eerst een superstrijd gaan zien tussen Wout en Mathieu"

Ik ben eens benieuwd: ik denk dat we morgen het duel gaan krijgen waar iedereen al zo lang naar uitkijkt. Op de Koppenberg krijgt Wout een parcours dat op zijn lijf geschreven is. Het is een mooie kans om die eerste 'klassieker' te winnen.





De Koppenbergcross is een heel speciale voor Wout. Het is de wedstrijd waarin hij drie jaar geleden is doorgebroken bij het grote publiek, na een intens duel met Sven Nys. Zo'n eerste grote zege, die vergeet je niet meer. Wout gaat straks extra gemotiveerd zijn. Ik was destijds ook zo: als ik naar Loenhout of Oostmalle moest - of beter: mocht - dan was ik vanzelf klaar. Ik deed die crossen zo graag en had er zo vaak gewonnen dat ik vanzelf twee kilometer per uur rapper ging rijden. Bij Wout werkt dat net zo. De Koppenberg is zijn cross. Gewoon door daar te starten, krijgt hij al energie en kracht. Zijn zelfvertrouwen krijgt er automatisch een boost. En je weet wat ik altijd zeg: een cross win je voor 70 procent in het 'koppeke'.





Ik zeg niet dat hij gaat winnen, maar ik geloof wel dat we voor het eerst een superstrijd gaan zien tussen hem en Mathieu. Iedereen moet daar eerlijk in zijn: Wout was goed in Ruddervoorde. Dat was een parcours duidelijk op maat van Van der Poel, erg technisch en zo, maar hij hield vanaf de tweede ronde gelijke tred. Dat heeft hem deugd gedaan. Ja, hij zat op zijn maximum, maar Mathieu ook, dat ben ik zeker. Anders rijdt hij wel verder weg.





Dat Mathieu de favorietenrol voor de Koppenberg nadien probeerde door te schuiven naar Wout vond ik niet nodig. Hij heeft al zo veel gewonnen - dan moet je dat niet doen. Maar Wout moet ook geen verstoppertje te spelen. Toppers zoals zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen.





