Al vóór de cross had Van der Poel heel wat bekijks: wereldkampioen arriveerde in stijl in Middelkerke JDK/GVS/TLB

16 februari 2019

12u22

Bron: Eigen berichtgeving 19

Hoe het de keizer van de cross past, arriveerde Mathieu van der Poel vandaag in stijl in Middelkerke, waar de slotmanche van de Superprestige werd gereden. Ex-veldritcollega Klaas Vantornout - een man met een passie voor wagens - reed samen met de regerende wereldkampioen en Europese kampioen in een blitse Ferrari naar het zeetje. “Beetje bijklussen vandaag: met deze taxi om Mathieu van der Poel”, klinkt het bij de gelegenheidschauffeur op Instagram.