Afscheid door grote poort: Kevin Pauwels zet orgelpunt op zijn carrière met winst in Oostmalle DMM

24 februari 2019

15u55 0 Veldrijden Kevin Pauwels heeft zijn carrière als veldrijder afgesloten met een orgelpunt. De afscheidnemende renner van Marlux-Bingoal won de Sluitingsprijs in Oostmalle. Hij haalde het na een spannend duel met Toon Aerts. Een afscheid door de grote poort.

Opstuivend zand in de Sluitinsprijs van Oostmalle. Droge en zonnige omstandigheden voor de laatste cross uit de carrière van Kevin Pauwels. De ‘Stille uit de Kempen’ van Marlux-Bingoal geeft er na dit seizoen op zijn 34ste de brui aan. Het eindpunt van een succesvolle loopbaan met onder meer twee keer eindwinst in de Wereldbeker. Maar eerst nog crossen in Oostmalle dus.

En daar kon Pauwels zich nog een allerlaatste keer voor opladen. De kopstart nam hij net niet, maar in de rug van Thijs Aerts dook de afscheidnemende Kempenaar toch als tweede het veld in. Een opvallend wedstrijdbegin dus, dat nog eens extra werd gekruid door een demarrage van Pauwels bij het ingaan van de tweede ronde.

De winnaar van Oostmalle in 2016 kreeg even vrijheid, maar zag later wel Belgisch kampioen Toon Aerts terugkeren. Ook Tom Meeusen haakte zijn wagonnetje aan. Met z’n drieën droegen zij het gewicht van de wedstrijd, want achter hen gaapte de grote leegte. Alle ingrediënten voor een spannende ontknoping waren aanwezig.

Daarbij moest Meeusen als eerste de handdoek gooien. Aerts en Pauwels waren net iets sterker en maakten er onderling een gesmaakt duel van. Vooral Pauwels reed met de grinta van in zijn beste dagen rond. Een aanval van Aerts werd met gepaste munt gecounterd. Aerts gaf zich niet meteen gewonnen, maar een kwieke Pauwels dwong de Belgische kampioen in de voorlaatste ronde tot een foutje.

Het gevolg was een secondenspel in de slotronde. Pauwels verdedigde in zijn laatste meters als prof een voorsprong van vijf tellen met hand en tand. Aerts naderde nog, maar kon de kloof net niet dichten. Het einde liet zich als een sprookje lezen. Pauwels won zijn laatste cross als veldrijder. Op zijn 34ste een orgelpunt na een mooie carrière in het veld.

Kevin Pauwels: “Ik snap het zelf niet goed”

Zelfs na zijn laatste cross viel Kevin Pauwels niet uit zijn rol. In zijn eigen stijl zwaaide hij af na de cross. “Een extra jaar? Neen, het is mooi geweest. Zo afsluiten... Het kan niet beter zijn. Ik ben er diep voor moeten gaan. Ik snap zelf niet goed hoe het gelukt is. Ik denk dat Toon een foutje maakte en dat ik daardoor weg was. Het was zwaar om vol te houden.”

Manager Jürgen Mettepenningen viel zijn poulain na de aankomst in de armen. “Het is alleen de groten gegeven om met een overwinning te stoppen. De manier waarop het gebeurd is ook. Puur rechtdoor. Kevin heeft getoond dat hij een grote meneer is in het veldrijden. Natuurlijk is dit voor mij een emotionele gebeurtenis. Hij is meer dan een renner, maar ook een kameraad. Ik ben blij dat hij bij ons kan eindigen en het doet nog meer deugd op deze manier.”