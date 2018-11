Aerts wint Koppenbergcross na spannende strijd met Vanthourenhout en Van Aert, Van der Poel op meer dan 4 minuten (!) gereden XC

01 november 2018

Toon Aerts heeft in de Koppenbergcross de eerste manche van de DVV Verzekeringen Trofee naar zijn hand gezet. De renner van Telenet Fidea Lions rekende in de slotfase af met Michael Vanthourenhout en Wout van Aert. Mathieu van der Poel werd dan weer na een serieuze offday op minuten gereden.

Modder? Neen, het was vandaag geen ploeterpartij in Oudenaarde. Het parcours was wel hobbelig, waardoor de snelheid er constant werd uitgehaald. Loodzwaar. Dat besefte ook Mathieu van der Poel vooraf. “Dit is geen cross om een uur voorop te rijden.” Doseren was de boodschap.

De Nederlander ging dan ook niet voortvarend van start. Integendeel. Maar toen Van der Poel wilde opschuiven, ging hij in de fout. De jongste zoon van Adrie kwam net niet ten val en verloor daarbij kostbare tijd. Zo volgde hij na twee ronden reeds op twintig seconden van het leiderstrio Wout van Aert, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout.

Van der Poel probeerde terug te keren, maar dat zat er niet in. Verre van. Complete offday. Niet voor het eerst in de Koppenbergcross. Nog voor halfweg koers was het zeker: Van der Poel ging deze keer niét zegevieren. Wie dan wel? Het werd een driestrijd tussen Van Aert, Aerts en Vanthourenhout.

En wat was die Aerts sterk. Élke ronde de beste op de Koppenberg. De lange Antwerpenaar maakte uiteindelijk ook het verschil op de mythische helling in Melden. Bij het ingaan van de laatste ronde gooide hij z’n twee kompanen overboord. Vanthourenhout kwam nog even terug, maar moest in de laatste beklimming van de Koppenberg zijn meerdere erkennen in Aerts.

Straffe zege voor de renner van Telenet Fidea Lions. Hij neemt de kassei mee naar huis. Gewoonweg de verdiende winnaar. Vanthourenhout finishte als tweede, Van Aert moest vrede nemen met de derde plek. En Van der Poel? Die eindigde als 21ste, op liefst 4 minuten en 12 seconden van de winnaar.