Aerts wijst Iserbyt met de vinger na nieuwe val: “Fair play is belangrijk. Ik neem het Eli kwalijk” Marc Ghyselinck

13 januari 2020

07u50 1 BK veldrijden Toon Aerts heeft zijn Belgische titel niet verlengd. Aerts werd derde en viel nog maar een keer op zijn ribben, die hij drie weken geleden in Namen heeft gebroken. Aerts wees daarvoor met de vinger naar Eli Iserbyt.

Het ging volgens Toon Aerts als volgt. “Ik dook in een klein gaatje. Meteen daarna ging Eli Iserbyt me weer voorbij. Onze wielen raakten elkaar. Toen viel ik op mijn ribben, dat was niet echt een valpartij waar ik op gerekend had. Fair play is belangrijk. Ik neem het Eli kwalijk. Ik denk niet dat Laurens Sweeck dat nodig had om Belgisch kampioen te worden.”

Er hangt wat elektriciteit in de lucht, na de ongelukkige opmerking van Eli Iserbyt afgelopen woensdag, dat hij bedenkingen had bij de ribblessure van Toon Aerts. “Ik viel uit de lucht”, zegt Aerts. “Zoals ik het verstond, twijfelde Iserbyt eraan of ik mijn ribben wel had gebroken. Omdat ik in Zolder (vier dagen na zijn valpartij in Namen, red.) wel goed gereden had. Als je Belgisch kampioen bent, laat je zoals ik geen zes crossen schieten. Ook Loenhout niet, waar al mijn vrienden aanwezig waren. Eli had beter nog een keer nagedacht.”

Daarmee was volgens Aerts de zaak gesloten. Zelfs zonder gebroken ribben en met meer wedstrijdritme was hij op Linkeroever geen partij geweest voor Laurens Sweeck, bekende hij. Een tweede Belgische titel op rij zat er niet in. “Alleen op mijn allerbeste dagen had ik Sweeck hier kunnen volgen. Dit parcours stond op zijn lijf geschreven. Als je zo snel kunt rondfietsen, ben je een verdiende winnaar.” Aerts hoopt in de komende weken de pikorde in het Belgische veldrijden te herstellen. Hij mikt nog altijd op de eindzege in de Wereldbeker, het enige klassement dat hij nog kan winnen. En hij moet progressie maken tot het wereldkampioenschap op 2 februari in Dübendorf. “Ik hoop op het WK beter te zijn dan hier. Het is natuurlijk met Mathieu van der Poel. Om hem te kloppen moet je meer dan honderd procent zijn. Misschien ben ik wel goed genoeg voor het podium.”

Bekijk hieronder een eerste reactie van Aerts na de rit: