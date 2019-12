Aerts tevreden met behoud leidersplaats: “Ik ga Stybar een berichtje sturen om hem te bedanken” Redactie

26 december 2019

18u44 0 Veldrijden Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) heeft in Heusden-Zolder zijn leidersplaats in de Wereldbeker met succes verdedigd. Hij telt 437 punten, Michael Vanthourenhout volgt op een tweede plaats met 392 punten. “Ik had me hier aan veel erger verwacht”, reageerde de Belgische kampioen.

Aerts gaf na afloop van de cross meer tekst en uitleg over zijn blessure. “Voor alle duidelijkheid: in rib zes en acht zit een scheurtje, rib negen en tien zijn gebroken, waarbij rib negen een beetje verschoven is. Maar die verschuiving is naar boven of onder en dat kan minder kwaad dan een verschuiving naar binnen of buiten. Tijdens de wedstrijd heb ik er niet al te veel last gehad, mede dankzij de tape die mijn ribben inpakt. Het waren eerder de rugspieren die opspeelden. Je neemt door die blessure toch een andere houding aan en dat had z’n gevolgen. Het is nu afwachten hoe mijn lichaam reageert op de wedstrijd van vandaag.”

Teammanager Sven Nys gaf na de wedstrijd mee dat Aerts best zou focussen op de Wereldbeker en beter voor de wedstrijden in Loenhout (DVV), Diegem (Superprestige) en Baal (DVV) zou passen, ook al staat Aerts aan de leiding in de Superprestige. “Enkel nog focussen op de Wereldbeker is wellicht het meest logische”, beaamt Aerts. “Maar ik wil het dag per dag, cross per cross bekijken. Het kan allemaal heel snel gaan.”

“Dinsdagvoormiddag belde ik naar Sven en vertelde ik hem dat ik geen enkele cross meer zou rijden in de kerstperiode, ‘s avonds gaf ik hem al mee dat ik wellicht wel zou starten in Heusden-Zolder. Ademhalen was echt een probleem dinsdagochtend, die dinsdagochtend was echt de hel. Dan stelde die schouderbreuk in Italië niet veel voor. Dinsdag heb ik echt afgezien, maar dat is verbeterd. Zo’n tape kan echt wel helpen. Door die tape heb ik nu geen last meer met de ademhaling. Vraag me niet naar de technische uitleg, maar het helpt.”

“Ik ben hier met een bang hartje gestart, maar het viel goed mee. Heusden-Zolder was eigenlijk het ideale parcours om te crossen met gebroken ribben (lacht). Terwijl in Loenhout, dat gaat niet. Je moet er veel meer springen, op en af die fiets. Dus met spijt in het hart rijd ik daar zeker niet en de rest zien we wel. Het hangt er vanaf hoe ik me voel. Ik heb vandaag gekoerst met een paracetamol en voltarenzalfl, meer kan ik niet doen.”

Hoe lang die blessure kan duren? “Dat is moeilijk te zeggen. Normaal duurt het zes weken voor een bot heelt, maar hier gaat het om een breuk in de ribben. Je beweegt die vaak en zeker als je traint en fietst, maar dat wil daarom niet zeggen dat ik ook effectief zes weken last zal hebben. Sommigen hebben er zes maanden last van, anderen zes dagen. We bekijken het dag per dag. Ik heb keihard gewerkt de laatste weken om te tonen dat ik in goede doen was, want in het begin van het seizoen kwam dat er niet echt uit. In Ronse, Zonhoven en Namen was ik weer de oude en dan kom je ten val. Dat is gewoon jammer en daarom was ik zo emotioneel na deze koers. Ik word hier nog 14e, na een slechte start, dus ik heb nog steeds goede benen, alleen kan ik niet voluit gaan.”