Aerts maakt rentree in het veld op DVV-Trofee in Brussel of op het BK in Antwerpen: “Kijken met de ploeg wat het best is” BA/DMM

29 december 2019

16u25 1 Veldrijden Toon Aerts rijdt vanavond niet mee in Diegem. De leider in de Wereldbeker geeft de voorrang aan herstel na zijn zware val vorige week in Namen. Mogelijk komt zijn rentree in het veld pas op het BK in Antwerpen.

Een streep door Loenhout eerder deze week. Ook Diegem mogen we schrappen. De cross in Bredene morgen en de GP Sven Nys in Baal op Nieuwjaar komen ook nog te vroeg. Toon Aerts wil de komende tijd vooral zijn lichaam laten helen. De Belgische kampioen veldrijden liep in de Wereldbekercross van Namen twee gebroken en twee gebarsten ribben op.

Wanneer Aerts dan wel weer gaat veldrijden, ligt nog niet helemaal vast. De DVV-Trofee in Brussel op 5 januari is een optie. “De kans is reëel dat hij daar opnieuw zal crossen, maar daar zie ik hem liever nog niet starten”, vertelt trainer Tim Aerts - geen familie - aan onze redactie.

“Ik wacht liever tot het BK om hem weer te laten veldrijden, maar daar heb ik niet alleen mijn zeg in. We moeten met de ploeg en Toon zelf kijken wat het best is. Voorlopig traint hij niet in het bos of in het veld. Hij onderhoudt zijn conditie met trainingen op de weg. Normaal zal zijn vormpijl daar niet van verslechteren”, aldus Aerts.

De Belgische kampioen heeft volgens zijn coach nog veel last van zijn blessures. Lopen gaat moeilijk en ook op de trappers lopen zorgt nog voor veel pijn bij de veldrijder uit Rijkevorsel. De schokken zijn nog te pijnlijk voor de geteisterde ribben.

De eerste veldtraining staat dan ook pas gepland op de dinsdag voor het BK (7 januari). Enkel als Aerts in Brussel zou starten, komt hij vroeger in het veld. De cross in Gullegem op 5 januari rijdt hij sowieso niet.