Aerts: "Ik had een superdag" - Iserbyt: "Verrassend dat ik vooraan reed"

14 december 2019

Het was 408 dagen geleden dat Mathieu van der Poel nog eens verloor in het veld, Toon Aerts toonde zich op 1 november 2018 de beste op de Koppenberg. Vandaag was het opnieuw diezelfde Aerts die de zegereeks van de Nederlander stopte. “Daar had ik nog niet aan gedacht”, reageert Aerts na zijn zege in Ronse. “Ik had een superdag, anders kan je niet met die voorsprong winnen.”

Iserbyt: “Ik vond het verrassend dat ik meedeed vooraan”