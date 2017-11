Aerts draait de rollen om na blitzstart Vanthourenhout en volgt zichzelf op in Niel Mike De Beck en Xander Crokaert

16u03 8 BELGA Veldrijden Bij afwezigheid van de grote twee Mathieu van der Poel en Wout van Aert kregen we een aanvankelijk prangende Jaarmarktcross te zien in Niel. Vanthourenhout leek over de beste papieren te beschikken, maar halfweg koers nam Toon Aerts het commando over. De renner van Telenet-Fidea ploeterde uiteindelijk naar de zege in de modder. Voor Laurens Sweeck en Corné van Kessel. “De eerste slijkcross van het seizoen en ik win meteen. Fantastisch gevoel”, aldus Aerts.

Michael Vanthourenhout had er klaarblijkelijk bijzonder veel zin in vandaag. De renner van Marlux-Napoleon Games zette zich bij de start meteen recht op de trappers en dook als nummer een het veld in. Terwijl de 23-jarige Vanthourenhout zijn duivels volledig ontbond, gingen ze in de achtergrond tegen de vlakte. Laurens Sweeck en David van der Poel verslikten zich bij de eerste passage over de balkjes en kwakten tegen de grond. Zonder al te veel erg, want het duo krasselde al snel weer recht.

Tien seconden werden er negentien. Het ging crescendo met de voorsprong van Vanthourenhout. Maar dat wilde Toon Aerts niet zomaar laten gebeuren. De winnaar van vorig jaar in Niel, die als topfavoriet van start ging, zette de achtervolging in. Eerst solo, nadien met vereende krachten samen met ploegmakker Corné van Kessel.

Toon Aerts beet van zich af en knokte zich in de wedstrijd. Op en over Michael Vanthourenhout. De man die de wedstrijd kleurde. De motor van Aerts draaide plots op volle toeren en zijn voorsprong groeide. Tot zo'n dertig seconden zelfs. De vogel was gaan vliegen. Het werd nog een prangende strijd voor de tweede plek. Vanthourenhout kreeg de hete adem van Corné van Kessel en Laurens Sweeck in zijn nek. De twee speelden haasje over in de laatste rechte lijnen van de ultieme ronde. Sweeck richting de tweede stek voor Van Kessel. Vanthourenhout, die een dijk van een cross reed, viel net naast het podium.

Aerts: “Had eerlijk gezegd hoop al opgegeven”

Toon Aerts kreeg de zege niet cadeau vandaag. Michael Vanthourenhout reed lange tijd voorop, waardoor de renner van Telenet Fidea Lions naar eigen zeggen de moed verloor. “Eerlijk? Ik had de hoop al opgegeven. Ik kende een dramatische start en moest heel de tijd achtervolgen. Plots kwam ik een stuk dichter op Vanthourenhout, en dat gaf mij vertrouwen”, klonk het bij Aerts. “Toen ik kwam aansluiten, kon ik hem vervolgens in de zandbak vrij eenvoudig lossen. De eerste slijkcross van het seizoen en ik win meteen. Fantastisch.”

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert was het dan ook geen verrassing dat Aerts zichzelf opvolgde in Niel. “Doordat zij er niet waren, had ik toch wel wat stress. Tof dat ik hier voor het tweede jaar op rij win, al ligt dit parcours me nog beter”, vertelde Aerts. “Ik moet toegeven dat mijn seizoensbegin niet goed was. Deze zege doet dan ook heel veel deugd. Hopelijk heb ik morgen in Asper-Gavere ook goede benen, ik heb er alvast vertrouwen in.”

Sweeck: “Zonder die val doe ik misschien mee voor overwinning”

Laurens Sweeck kwam al in de eerste ronde ten val tijdens een mislukte sprong over de balkjes. “Het was mijn eigen fout. Nadien was het voor mij wat zoeken naar het goede gevoel, al bleef dat uit. Uiteindelijk ben ik dan ook tevreden dat ik hier nog tweede word. Zeker als je ziet vanwaar ik kom”, aldus Sweeck. “Wat zonder die val? Dan doe ik misschien mee voor de overwinning. Ik zeg niet dat ik Aerts geklopt zou hebben, maar ik had toch een stuk dichter geweest.”

Van Kessel: “Blij met derde plek”

Eén en drie voor Telenet Fidea Lions. Naast Aerts, stond ook Corné van Kessel te pronken op het podium. “Ik ging vol voor een podiumplek, dus ik ben zeer tevreden dat ik daarin geslaagd ben”, klonk het bij de Nederlander. “Ik had meteen door dat Aerts heel sterk was. Hij reed weg in de zandbak, waar ik telkens sukkelde. Hij is dan ook de terechte winnaar.”

