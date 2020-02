Aerts boekt recordzege in Leuven na spannende sprint met drie MDRW

22 februari 2020

16u01 1 Veldrijden Toon Aerts heeft de GP Leuven op zijn naam geschreven. Hij troefde Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar af in een spannende sprint. Aerts wint al voor de derde keer in Leuven en wordt zo alleen recordhouder voor Mathieu van der Poel en Sven Nys.

Toon Aert wint de prangende sprint voor Vanthourenhout en van der Haar! #Leuven #RectavitSeries pic.twitter.com/bpSA95XBSN Rectavit Series(@ RectavitSeries) link

Opschudding tijdens de start op het militair domein in Heverlee. Eli Iserbyt werd in de eerste bocht gehinderd door Laurens Sweeck en kwam ten val. Hij begon daardoor aan een lange inhaalrace. Toon Aerts was wel goed weg. Hij dook als eerste het veld in, gevolgd door David van der Poel en broer Thijs Aerts. Toon Aerts trok het tempo van bij de start met een ferme ruk de hoogte in. De Antwerpenaar sloeg een klein kloofje, maar werd in de tweede ronde bijgebeend door een groepje met Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Niels Vandeputte, Tijs Aerts en Wietse Bosmans.

Bij het ingaan van de vijfde ronde snelden Toon Aerts en Michael Vanthourenhout naar de kop. Alleen van der Haar kon op het wiel springen. Niels Vandeputte probeerde dat ook, maar bleef hangen op een paar meter. Het drietal was gaan vliegen. De kleine Nederlander moest in de voorlaatste ronde lossen, maar knokte zich terug. De drie leiders maakten zich op voor een sprint. Toon Aerts was een fractie sneller dan Vanthourenhout - ook al schoot hij uit zijn klikpedaal. Van der Haar vervolledigde het podium.

In de achtergrond finishte Vandeputte op een knappe vierde plaats. Belgische kampioen Laurens Sweeck kende een offday. Hij kwam nooit echt in het stuk voor. Ook voor Iserbyt was het een cross om snel te vergeten. Hij stapte iets voor het half uur van de fiets.

De cyclocross van Leuven maakt deel uit van de Rectavit Series, een reeks van vijf wedstrijden waarvoor geen algemeen klassement wordt opgemaakt. Toppers als wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert stonden niet aan de start in deze vierde manche. Zij zijn inmiddels aan de slag op de weg.

Morgen/zondag staat de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op het programma.