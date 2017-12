Adrie van der Poel verklaart ziekte Mathieu en oppert idee om dat in de toekomst te vermijden Glenn Van Snick

Bron: BN DeStem en Eigen berichtgeving 117 Photonews Veldrijden Geen Mathieu van der Poel gisteren in de Waaslandcross. De Nederlander was nog niet hersteld van een fikse verkoudheid en moet dinsdag mogelijk ook de Wereldbekercross in Heusden-Zolder aan zich laten voorbijgaan. Niet het moment in deze drukke kerstperiode, maar vader Adrie heeft een idee om dat in de toekomst te vermijden.

Adrie van der Poel pleit voor een doucheruimte vlak bij het podium, waar de crossers zich meteen na de helse onderneming kunnen wassen. "Er is nu wel een tentje waarin ze schone kledij kunnen aantrekken en de modder van hun gezicht kunnen wassen, maar het zweet spoel je er niet mee weg", aldus de vader van Mathieu en David aan de lokale Nederlandse krant BN DeStem.

"Veel mensen vragen zich af hoe crossers als Mathieu zo snel verkouden raken. Dat ligt dus aan het feit dat ze zonder te douchen het podium op moeten. Vaak dwingt iemand hen ook nog de muts af te zetten tijdens de ceremonie. Afgelopen zondag heb ik er nog speciaal op gelet. Het duurde na de finish meer dan een uur eer 'Matje' terug was bij onze camper. Al die tijd heeft hij met een bezweet lijf rondgelopen." Doordat het zweet opdroogt, vergroot de kans om ziek te worden.

Niet enkel Mathieu, ook voor Sanne Cant duurt het vaak een hele poos vooraleer ze na haar cross terug naar haar mobilhome kan. "Het is vaak niet al te warm in de tent en bovendien is het ook nu weer een hele weg terug richting te camper", vertelde de wereldkampioene na de cross in Sint-Niklaas. "In de terugweg is er altijd wel wat volk dat op de foto wilt of een handtekening vraagt. Zoiets weiger je natuurlijk niet, maar op den duur wordt het een lange rit vooraleer je warmere oorden kan opzoeken. Als je dan de microbe al in je lijf hebt, is de kans natuurlijk groter dat je ziek wordt. Het is heel belangrijk om je nu goed te verzorgen en niet te lang in de kou te blijven rondhangen."

