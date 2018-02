Adrie van der Poel na uitspraken over Van Aert: "We bedoelen in de Vlaamse en de Nederlandse taal toch niet altijd met dezelfde woorden hetzelfde" Marc Ghyselinck

10 februari 2018

11u04 0 Veldrijden Dat hij deze week wat last had van zijn buik, zegt vader Adrie van der Poel (58). Maar in het hoofd van Mathieu van der Poel zit alles weer goed. Zelfs al werd hij afgelopen zondag in de strijd om de wereldtitel voor de derde keer op rij geklopt door Wout van Aert . Stress, klonk het. "Als dat zo is, is het maar zo", zegt vader Adrie.

Hoe gaat het met Mathieu?

Adrie van der Poel: "Goed, denk ik. Hij moet de knop toch omdraaien. Hij heeft drie keer de wereldtitel gemist. Maar daartegenover staan zeventig of tachtig gewonnen koersen. Hij blijft gewoon bij zijn standpunt, dat hij niet al zijn overwinningen zou willen inleveren voor de wereldtitel."

Mathieu zei ook dat hij die 26 zeges net zo goed in de trui van wereldkampioen had kunnen behalen. Dat had zomaar gekund, had hij in Luxemburg niet zoveel pech gehad.

"Dat kan. Vorig jaar had Mathieu het er erg moeilijk mee. Dat was iets heel speciaals. Ik zeg, en daar blijf ik bij, dat hij daar veruit de beste was. Als je dat ook voelt, en je hebt de ongemakken die hij gehad heeft, dan doet dat zeer. Maar ik heb hem daar nooit horen over praten dit seizoen."

Is de stress van het WK toch zwaarder dan Mathieu zelf voelt of wil laten geloven?

"Als dat zo is, dan is dat zo. En of je nu één, vijf of achttien keer wereldkampioen wordt, wat maakt het uit? Hij wilde één keer wereldkampioen worden, da's gelukt. Natuurlijk wil je graag die tweede of derde keer, maar als dat niet zo is, verandert dat niks aan zijn status."

Denk je dat het misschien zo ver zou kunnen komen, dat hij maar één of twee keer wereldkampioen wordt?

"Dat kan. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik ben één keer wereldkampioen geworden en was vijf keer tweede."

Rudy Heylen, de mental coach van Wout van Aert, had dinsdag in deze krant een zeer gedecideerde uitleg. Hij zei dat Mathieu zichzelf voor het WK druk heeft opgelegd, dat zijn lichaam veel meer cortisol is gaan produceren dan het zelf kon verbranden, waardoor hij op het WK met slappe benen rondreed. Wat denk je daarvan?

"Ik lees geen kranten. Of zo weinig mogelijk. Eigenlijk interesseert het mij niet zo, hoe andere trainers over 'Matje' denken."

Is het moment voor Mathieu toch niet gekomen om met een physical en een mental coach te gaan samenwerken?

"Neen. Dat heeft geen zin voor Mathieu. Dan wordt hij doodongelukkig. Dan kan hij niet meer doen wat hij graag doet. Dat is dan misschien de keerzijde van de medaille. Ik zie daar nog niet heel snel verandering in komen."

"Mathieu zit in een goede, vertrouwde omgeving. Christoph Roodhooft, ikzelf, één of twee masseurs, zowel bij ons thuis als van de ploeg. Als je ziet wat hij de laatste zes, zeven jaar gewonnen heeft, met die mensen, dan zegt dat toch genoeg."

"Je ziet dat hij in die entourage heel gelukkig is. Als hij gaat trainen en hij heeft geen zin, wat zelden gebeurt, dan komt hij naar huis. En als het mooi weer is, rijdt hij wat langer. Als hij een schema moet volgen, wordt hij knettergek. Ook als je hem met honderd procent zekerheid gaat vertellen dat hij met een schema die en die koers zal winnen, dan nog zal hij dat schema niet volgen."

Een wereldtitel die hij nu al drie keer aan Van Aert moet laten, is die hem niet zoveel waard dat hij het volgend jaar anders gaat aanpakken?

"Neen. Het is natuurlijk makkelijker omdat hij al een keer wereldkampioen is geweest. En er zijn in het verleden nog renners geweest die maar één of twee keer wereldkampioen zijn geworden. Ik was zesendertig toen ik voor het eerst wereldkampioen werd. Als de bal anders had gerold, had ik drie keer wereldkampioen kunnen worden. De bal is niet zo gerold."

Ze zeggen dat Mathieu wel eens het hoofd laat hangen.

"Dat is wel zo geweest. Het WK in Zolder heeft hij op die manier verloren. Intussen heeft hij een hele weg afgelegd. Zoals hij vorig jaar de Boucles de la Mayenne heeft gewonnen, dan kun je niet zeggen dat hij geen karakter heeft."

Je bent zelf in een storm terechtgekomen na het WK. Je zei dat Van Aert niet ademde, dat het niet normaal was. Dat klonk als een verdachtmaking.

"Ik ga daar niks meer over zeggen. Het enige wat ik eruit kan concluderen is dat we in de Vlaamse en de Nederlandse taal toch niet altijd met dezelfde woorden hetzelfde bedoelen."

Twee jaar geleden, na een zoveelste demonstratie van Van Aert, sprak je ook al je verbazing uit over hoe snel Van Aert zo dominant was geworden.

"We hebben allemaal gezien hoe snel Wout is gegroeid. Hij is ook zeer constant in zijn prestaties. Hij is al drie keer wereldkampioen, hij is een erg goede renner."

Wat hebben jullie zondagavond aan tafel nog gezegd?

"Niks. Ik ben in Valkenburg gebleven, Mathieu is naar huis gereden. We hebben elkaar pas maandag weer gesproken. En dan is het niet over het WK gegaan. Dat heb ik bewust niet gedaan. Wat moet je nog zeggen? Je kunt er niks meer aan veranderen en je kunt er niets uit leren. Volgend jaar is opnieuw een WK, op een ander parcours, met een andere voorbereiding."

En dan zal Mathieu het niet anders hebben aangepakt?

"Neen. Absoluut niet."

