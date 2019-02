Adrie van der Poel ergert zich aan Belgische fans: “Biergooiers stoorden me mateloos” XC

03 februari 2019

17u34

Bron: Sporza 0 Veldrijden Adrie van der Poel zag hoe zijn zoon Mathieu in het Deense Bogense voor de tweede keer wereldkampioen werd, maar ergerde zich daarnaast aan de Belgische fans. “Die biergooiers stoorden me mateloos”, klonk het bij Sporza.

“Of ik vaak gestorven ben tijdens de koers? Dat viel eigenlijk wel mee”, aldus Adrie van der Poel. “Enkel in de eerste of tweede ronde, want toen zat er vlakbij onze post weer een groep Belgen met bier te gooien. Het stoorde mij mateloos. Ik vind dat heel jammer. Dat getuigt van heel weinig respect naar de atleten toe, en daar hadden we wel wat schrik voor.”

“Voor de koers niet, want die viel snel in zijn plooi, doordat Mathieu versnelde en enkel Wout kon terugkeren”, vervolgde Van der Poel senior. “Dan maak je het jezelf een stuk makkelijker, want je moet niet vechten tegen een horde Belgen.”

“Ik denk echter niet dat de terugkeer van Wout in Mathieu zijn hoofd speelde, want het kwijl kwam langs alle kanten uit de mond van Wout. Dat was een kleine geruststelling. Maar die vechtersmentaliteit die Wout al een heel jaar toont, is bewonderenswaardig.”

“Of het jammer was geweest als Mathieu na zo’n seizoen geen wereldkampioen was geworden? Dan krijg je dezelfde verhalen als vorig jaar. Toen was hij misschien minder indrukwekkend, maar was hij toch ook oppermachtig. Maar een WK is een speciale wedstrijd. Dan begint iedereen vanaf nul. En als je dat dan niet wint, dan moet je toch een domper verwerken. En een WK-complex? Ik denk niet dat Mathieu dat heeft. Hij heeft vier of vijf wereldtitels bij de junioren, op de weg en in het veld.”