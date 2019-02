8 op 8! Van der Poel evenaart in Middelkerke knap record van Nys én pakt eindzege in Superprestige TLB

16 februari 2019

16u00 0 Veldrijden Het record is binnen. Mathieu van der Poel heeft in Middelkerke de slotmanche van de Superprestige gewonnen en was zo de net als Sven Nys (in 2006-2007) de beste in alle acht Superprestige-manches. De wereldkampioen, die ook zijn derde opeenvolgende eindzege pakt, was onder een stralend lentezonnetje de beste aan zee. Morgen rijdt Van der Poel in Hulst zijn laatste cross van het seizoen.

Van der Poel trok afgelopen week zijn skilatten aan en in de openingsronde moest de wereldkampioen toch even zoeken naar zijn crossbenen. In de lange zandstrook struikelde de wereldkampioen even, waardoor hij al snel op achtervolgen aangewezen was. Toon Aerts rook zijn kans en de Belgische kampioen voerde voorin het tempo nog wat op.

De wereldkampioen panikeerde echter niet en de Nederlander knabbelde al snel enkele seconden van zijn achterstand af. Vanthourenhout en Hermans namen het kopwerk over van Aerts en in een mum van tijd keerde Van der Poel terug voorin. En lang wachtte de wereldkampioen niet om zijn versnelling te plaatsen.

8⃣ manches ➡ 8⃣ zeges!@mathieuvdpoel heerst in de @SuperprestigeCX! 🙌🏆 pic.twitter.com/D911NvEJni Play Sports(@ playsports) link

Bij het ingaan van de derde ronde sloeg ‘MVDP’ een kloofje op Vanthourenhout en Hermans en de voorgift nam snel toe. De Nederlander groeide in de wedstrijd en was amper op foutjes te betrappen. “Stel Van der Poel op bij Anderlecht en ze halen play-off 1”: ook Sporza-commentator en onze columnist Michel Wuyts was onder de indruk van zoveel suprematie.

In de achtergrond zette Vanthourenhout de rest onder druk in de strijd om de tweede plaats. Telenet-ploegmaats Aerts, Hermans en Van der Haar sloegen de handen in elkaar in de achtervolging en ook Kevin Pauwels deed nog even mee in de laatste klassementscross van zijn carrière.

Vanthourenhout kwam op een bepaald moment nog wat dichter bij Van der Poel, maar de wereldkampioen onder druk zetten lukte niet meer. Morgen rijdt hij in Hulst zijn laatste cross van het seizoen, volgende week volgt in Turkije alweer de Ronde van Antalya op de weg.

Van der Poel: “Had nog genoeg krachten in de benen”

“Ik ben blij”, opende Van der Poel na zijn 31ste overwinning van het seizoen. “Het was best wel lastige wedstrijd door de lange zandstrook. Voor mij was die er net wat over. Maar ik ben blij met 8 op 8. Mijn val in beginfase? Die zandbak lag op zichzelf al moeilijk genoeg, dus ik vond het niet nodig dat ze deze voor de rit nog eens gingen omploegen. Maar ik ga het daar niet op steken, die val was mijn eigen fout. Ik kwam iets te onstuimig aanrijden.”

“Of ik de gevolgen van mijn skitrip voelde? Ik ben er zeker geen conditie door verloren, misschien aanvankelijk was de souplesse wel wat minder. Maar ik had zeker nog genoeg krachten in de benen. In de slotronde kwam Vanthourenhout snel dichter, maar ik heb de situatie altijd onder controle gehad. Wat ik ook nog wil zeggen: het was ongelooflijk hoeveel volk hier bij elkaar was gekomen in Middelkerke. Het publiek was ook zeer sportief, wat leuk als renner om door te fietsen. Dat ik Nys evenaar? Dat is een eer voor mij.”