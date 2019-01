666 kilometer verder crost Wout van Aert in Bretagne: “Er is heel veel volk, ik ben blij met mijn keuze” JDK/GVS

06 januari 2019

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden Eén man laat de allereerste editie van de Brussels Universities Cyclocross aan zich voorbijgaan: Wout van Aert. De wereldkampioen gaat 666 kilometer verderop aan de slag in... Bretagne. Van Aert wordt zo dadelijk de grote blikvanger in de Cyclo-Cross International de La Mézière.

Terwijl Mathieu van der Poel en Toon Aerts een allereerste cross op de campussen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB) afhaspelen, trok Wout van Aert naar Frankrijk. 666 kilometer verder. “Er is heel veel volk. Ik ben blij dat ik deze keuze gemaakt heb”, vertelt de wereldkampioen aan onze reporter ter plaatse. “De organisator nam afgelopen zomer al contact op. Blijkbaar leeft de cross hier wel. Handtekeningen uitdelen ben ik al een beetje gewoon van in België, maar het is altijd verrassend als dat in het buitenland ook zo is.”

Hoe ligt het parcours erbij? “Er is heel veel gras en het gaat op en af. Het parcours leent zich tot een spannende koers. Ik ben hier om met een goed gevoel naar het Belgische kampioenschap te trekken. Ik ga er aanstaande zondag in Kruibeke alles aan doen om die trui te pakken.”