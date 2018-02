30! Autoritaire Van der Poel evenaart met zege in Hulst record van Nys MH en XC

18 februari 2018

16u00 114 Veldrijden Met sprekend gemak heeft Mathieu van der Poel vandaag de Vestingcross in Hulst gewonnen. Nummer 30 van het seizoen. Daarmee evenaart hij het record van Sven Nys. Laurens Sweeck en Tom Meeusen maakten de top drie compleet.

En of hij gebrand was op die dertigste seizoenszege. Van der Poel vertrok als een komeet en dook als eerste het veld in. Man in vorm Tim Merlier volgde in zijn spoor, maar werd prompt teruggeslagen door materiaalpech. Vervolgens bleef de Europese kampioen over het snelle parcours vliegen. Enkel Michael Vanthourenhout was in staat om Van der Poel enigszins in het vizier te houden.

Het verschil bleef lange tijd beperkt tot zo’n dikke tien seconden. Maar spannend werd het nooit. De jongste zoon van Adrie straalde zoveel zelfvertrouwen uit en hield het zaakje zonder problemen onder controle.

In de slotfase moest Vanthourenhout z’n inspanningen bekopen, waardoor het nog spannend werd voor plek twee. Het robbertje werd uiteindelijk gewonnen door Laurens Sweeck, die na een knappe remonte naar de tweede stek snelde. Tom Meeusen mocht als derde mee op het podium.

Maar dat alles gebeurde op ruime afstand van een autoritaire Van der Poel. Die laatste vierde met een bordje waarop in het groot het getal 30 stond. De dertigste zege van het seizoen. Outstanding.

