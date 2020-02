26 keer minder verdiend dan slokop Alvarado: Van Aert onderin in prijzengeldranking van veldritseizoen JDK

17 februari 2020

08u43 2

De fysieke gevolgen van Wout van Aerts zware crash in de Tour en het revalidatieproces dat erop volgde, werden al uitvoerig belicht. Uit de prijzengeldranking van het veldritseizoen blijkt nu ook de grote financiële impact. De zeven crossen die Van Aert tussen 27 december en 8 februari nog reed, leverden hem een ‘kruimeltje’ op van 4.770 euro. Daarmee loopt hij op z’n minst toch 50 à 60.000 euro aan inkomsten mis. Overigens is het niet zo dat Van Aert nog een forse schadevergoeding mag verwachten van Tourorganisator ASO voor de gebeurtenissen van 19 juli 2019. “Dat is destijds fout gecommuniceerd”, aldus manager Jef Van den Bosch. “Er is door de ploeg aangifte gedaan van het ongeval bij de verzekeraar van ASO. Een gigantische schadeclaim is zeker niet ingediend.”

