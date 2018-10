2 op 2 voor Van der Poel in Superprestige: Nederlander soleert bij afwezigheid Van Aert naar nieuwe zege MDB

20 oktober 2018

15u55

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1 Veldrijden Na Gieten, nu Boom. Vier ronden had Mathieu van der Poel vandaag nodig om van alles en iedereen weg te snellen. De Europese kampioen schreef zo een nieuwe Superprestigecross op zijn naam na een nieuwe solo. Twee op twee dus voor de Nederlander in zijn favoriet klassement. Hij neemt zo afstand van grote afwezige Wout van Aert die er voor koos om al af te reizen naar Bern voor de wereldbekermanche van morgen. Toon Aerts werd tweede voor Gianni Vermeersch.

Een oppermachtige @mathieuvdpoel is ook een maatje te sterk in Boom! @ToAerts is 2e, @GVermeersch 3e 🚴‍♂️🏆 #Superprestige2019 #SPBoom pic.twitter.com/HGAuxOcPxf SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

De ene in Bern, de andere in Boom. Wout van Aert zette al voet aan Zwitserse grond waar morgen de derde manche van de wereldbeker wordt gereden. Mathieu van der Poel koos er dan weer voor om wel aan de start van de Superprestigecross te staan. De Europese kampioen kon dan ook een uitstekende zaak doen in het klassement en dat deed hij ook. In de vierde ronde schudde ‘VDP’ een snoeiharde versnelling uit zijn benen. Zo liet hij zijn medevluchters Quinten Hermans, Gianni Vermeersch en Laurens Sweeck zonder antwoord achter zich. Het lied van Lars van der Haar was dan al uitgezongen. Eerst moest de Nederlander aan de balkjes voet aan grond zetten, niet veel later kreeg hij af te rekenen met materiaalpech.

Daar gaat @mathieuvdpoel 🚴‍♂️💨 Ziet iemand hem nog terug? #Superprestige2019 #SPBoom pic.twitter.com/CXFd4ixESz SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

Ook de tweewieler van Laurens Sweeck liet het afweten. Wanneer onze landgenoot na de balkjes zich weer op zijn zadel zette, brak dat prompt af. En danseuse dan maar richting de volgende materiaalpost. Meer zat er niet op. Ondertussen bouwde Mathieu van der Poel zijn voorsprong stelselmatig uit. Tot zo’n zestien seconden. Wat achtervolgers Toon Aerts, Quinten Hermans en Gianni Vermeersch ook deden, Van der Poel had de touwtjes strak in handen.

Dat kan niet de bedoeling zijn! @LaurensSweeck verliest zijn zadelpen 😬 #Superprestige2019 #SPBoom pic.twitter.com/NpQq3rA2Im SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

Geen vuiltje aan de lucht dus voor ‘VDP’. Achter hem ontspon zich wel een duel tussen Gianni Vermeersch en twee renners van Telenet Fidea Lions. In de laatste ronde schudde Vermeersch nog een demarrage uit zijn kuiten, maar Toon Aerts beet zich weer vast in het wiel van zijn concurrent. Aerts won nadien ook de spurt voor de tweede plek.

Verplaatsing van 700 kilometer

De heren veldrijders hebben er baat bij om zich zo snel mogelijk te douchen, want ze staan voor een verplaatsing van 700 kilometer naar Bern. Met de camper, maar niet voor Mathieu van der Poel. Hij verkiest het vliegtuig. “Om 20 uur stijg ik op, nadien is het na de landing in Zürich nog anderhalf uur rijden tot mijn hotel in Bern”, vertelde Van der Poel daar al over. “Normaal kom ik daar om 23 uur aan. Rond dat tijdstip kruip ik ook meestal in mijn bed. Dus zo’n groot nadeel heb ik niet ten opzichte van Van Aert.”

Kim Van De Steene wint bij de vrouwen, Annemarie Worst blijft leidster

Kim Van De Steene (Tarteletto-Isorex-Superano Ham) won de tweede manche van de Superprestige dan weer bij de vrouwen. De 32-jarige Oost-Vlaamse haalde het na een solo die ze opzette in de tweede ronde, voor de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. Wereldkampioene Sanne Cant werd derde voor het Nederlandse duo Annemarie Worst, die vierde werd, en Ceylin del Carmen Alvarado. In het klassement van de Superprestige blijft Annemarie Worst leidster met 27 punten achter haar naam. Alice Maria Arzuffi totaliseert evenveel punten. Sanne Cant volgt op 5 punten van Worst en Arzuffi.

Het was Del Carmen Alvarado die als eerste het veld indook. Achter de Nederlandse volgden onder meer haar landgenoten Geerte Hoeke, Maud Kaptheijns en verder Ellen Van Loy met Sanne Cant. Al vrij snel zette Kaptheijns zich op kop van de meute. Er vormde zich net voor het ingaan van de tweede ronde een kopgroep met Van De Steene, Van Loy, Cant, Arzufi, Del Carmen Alvarado en Worst. Wat verderop volgden Hoeke en Kaptheijns. Van De Steene versnelde ditmaal en sloeg een kloof.

Halfcross telde ze 11 seconden voorsprong op het duo Cant-Arzuffi. Op 15 seconden reden Van Loy, Worst en Del Carmen Alvarado. Cant trok in de vierde ronde alleen op jacht naar Van De Steene. De wereldkampioene kreeg vrij snel opnieuw het gezelschap van Arzuffi. De Italiaanse liet op haar beurt Cant in de steek. Van De Steene trok intussen de slotronde in met een voorsprong van 23 seconden op Arzuffi en een halve minuut op Cant. De Zomergemse kwam niet meer in de problemen en haalde het afgescheiden. Van De Steene volgt daarmee de Nederlandse Maud Kaptheijns op als eindlaureate in Boom.

Eerder op de dag pakte Aaron Dockx de zege bij de eerstejaars nieuwelingen. Dit voor Iben Rommelaere en Frank Aron Ragilo. Bij de tweedejaars nieuwelingen stond er geen maat op Jente Michiels. Hij haalde het voor Mathis Avondts en Milan Kuypers. Bij de juniores was Lennert Belmans dan weer de sterkste. Yorben Lauryssen werd er tweede voor Joachim Van Looveren. De volgende, de derde, manche van de Superprestige is op zondag 28 oktober in het West-Vlaamse Ruddervoorde.

Kim Van De Steene na eerste grote zege: “Voelt alsof ik wereldkampioene ben geworden”

Kim Van De Steene zag eerder vandaag een droom werkelijkheid worden. De 32-jarige moeder van twee kinderen straalde nadat ze in de Superprestigemanche van Boom de grootste zege ooit uit haar carrière behaalde.

“Ik kan dit niet geloven”, opende de winnares na afloop. “Dit voelt aan alsof ik wereldkampioene geworden ben vandaag. Ik wou ooit eens een grote cross winnen in mijn carrière en vandaag is dat het geval. Meestal is mijn start helemaal niet goed. Vandaag ging het plots beter. Ik kon me vrij snel vooraan posteren en dan ben ik in de tweede ronde alleen aan gegaan. Het was nog vroeg, dat wist ik ook, maar ik was in goede doen.”

Sanne Cant kwam nog even in de buurt, maar strandde uiteindelijk op een derde plaats, na de Italiaanse Arzuffi. “Ik dacht ook dat Cant naar mij zou toerijden”, bekende Van De Steene. “Ik dacht ineens aan Ronse. Daar bleef ik ook een hele poos hangen op een handvol seconden en dan kraakte ik helemaal. Wel dat beleefde Sanne Cant dus ook vandaag. Vooral bergop en op de zandstroken kon ik mijn voorsprong uitdiepen. Het is dankzij mijn gezin dat het zo lekker loopt. Als je gelukkig bent, gaat het allemaal wat vlotter. Alles geeft me positieve energie. Ik heb mijn gezin nodig om dit te verwezenlijken. We gaan dit vieren. De bloemen zijn alvast voor mijn kinderen.”

Wereldkampioene Cant verklaarde na afloop nog een blessure aan de kuit te hebben opgelopen. “Het komt erop aan die blessure met ijs te behandelen. Ik kreeg een pedaal in de kuit. Pijnlijk. Normaal gezien mag ik hier morgen geen hinder meer van ondervinden.”