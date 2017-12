16 zeges op 20 crossen: meesterlijke Van der Poel knalt naar eerste triomf in Essen XC

16u00 0 BELGA Veldrijden Mathieu van der Poel heeft voor het eerst de veldrit in Essen gewonnen. Zijn zestiende zege van het seizoen. In de vierde manche van de DVV-Trofee was de 22-jarige Nederlander de betere van een verdienstelijke Laurens Sweeck. Toon Aerts vervolledigde het podium.

Na een periode van bijna twee weken op Spaanse bodem maakten heel wat crossers hun rentree in het veld. Zo ook Mathieu van der Poel, maar géén Wout van Aert. Die laatste koos ervoor om nog wat verder te trainen in de Spaanse zon, aangezien hij geen ambities had in de DVV-Trofee. Met andere woorden: alle ogen gericht op één man: Mathieu van der Poel.

De Nederlandse zegekoning kon vooraf wel nooit zegevieren in Essen. Zorgde dat voor twijfels? Neen. Vanaf de start gaf Van der Poel er -zoals gewoonlijk- een lap op. In zijn spoor onder meer Tom Meeusen, die gebrand was om voor eigen publiek een knalprestatie neer te zetten.

Maar de thuisrijder kon geen vervolg breien aan zijn goede start. Hij zakte terug, terwijl zijn teammaat Van der Poel in de tweede ronde voor het ruime sop koos. Enkel Laurens Sweeck kon nadien zijn wagonnetje aanpikken. Voor het Telenet-duo Corne van Kessel-Toon Aerts was het heel de wedstrijd achtervolgen geblazen.

Van der Poel klasse te sterk

De Europese kampioen bleef de ene versnelling na de andere doorvoeren, waardoor Sweeck er halverwege moest aan geloven. Toch gaf de renner van ERA-Circus niet op. Integendeel. Het verschil bleef lange tijd beperkt tot zo'n vijf seconden. Kortom: een knappe prestatie van Sweeck, die dankzij de Spaanse zon opnieuw zijn goede benen terugvond.

Toch kon Sweeck nooit aanspraak maken op de overwinning. Van der Poel had het zaakje onder controle en breidde in de slotfase zijn voorsprong almaar verder uit. De zestiende zege was een feit, én dat op amper twintig crossen. Heer en meester dit seizoen. Sweeck werd tweede, Aerts maakte de top drie compleet.

