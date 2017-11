"Tabor is een speciale plek voor mij en ik wil gewoon die trui" VAN DER POEL VERLOOR NOG NOOIT IN TABOR BART AUDOORE

Veldrijden Als eerste in Tabor, als eerste aan de meet? Feit is dat Mathieu van der Poel (22) al op donderdagnamiddag in Tsjechië landde, een dag voor de Belgische delegatie. De - bijzonder ontspannen - Nederlandse topfavoriet laat geen twijfel over zijn ambitie: "Ik ben hier om te winnen."

Het parcours heeft hij nog niet gezien, dat vond hij nog niet nodig - pas vandaag gaat hij een kijkje nemen. Van der Poel verwacht geen verrassingen. Hij kent Tabor en hij weet dat de plek hem gunstig gezind is. Hij stond hier al vier keer aan de start, evenveel keer won hij: twee WB-wedstrijden bij de junioren en één bij de beloften, plus een wereldtitel in 2015 bij de profs. Die laatste springt er uiteraard uit.



"Ik heb iets met deze cross", zegt Van der Poel. "Tabor is een speciale plek voor me. Het zou leuk zijn als dat blijft duren."



Dat heeft hij volledig in eigen handen, zo lijkt het. De EK-omloop is snel en er zitten een paar lange stukken rechtdoor in, waar het vermogen belangrijk is. Maar, wat Van der Poel echt blij maakt, je hebt ook technische stroken: zo liggen er twee balken in het midden van een klim kort na een haakse bocht. Een heerlijke passage voor een stuntvlieger als hij. Twee jaar geleden pakte hij er telkens twintig meter op zijn concurrenten. Zonder een ferme dosis pech zien we niemand die hem zondag kan bedreigen. Van der Poel ontkent niet.



"Het is logisch dat ik de grote favoriet ben. De druk ligt op mijn schouders, maar dat ben ik gewend."

Hoezo druk? Van der Poel oogt meer ontspannen dan ooit. Zijn zelfvertrouwen staat op zenit na zijn zege op de Koppenberg. Gisteren had iets van een dagje vakantie. Na een korte wandeling in de voormiddag ging Van der Poel samen met broer David een slaatje met kip eten in het centrum van de stad. De plaatselijke chef liet hem even binnenkijken in zijn keuken. "Ik voel me altijd welkom in Tabor", grijnst Van der Poel. "Ik ben vroeg naar hier gekomen, dat geeft me de tijd om rustig in de sfeer van een kampioenschap te komen."



De broers vlogen donderdag al richting Tsjechië. Vader Adri volgde met de camper en de fietsen. Hij arriveerde gistermiddag: perfect op tijd zodat zijn twee zonen nog twee uurtjes konden losrijden op de weg. Opnieuw met de grote glimlach. Volgens Adri heeft zijn jongste echt zin in dit EK. "'Matje' plaatst deze wedstrijd net onder het WK. Dit is belangrijker dan gelijk welke klassementscross. Er hoort een titel bij en een trui, deze cross bepaalt mee de marktwaarde van een renner."



Niet dat Van der Poel nog mensen moet overtuigen van zijn klasse, talent of commercieel gewicht. Hij wordt in de eerste plaats gedreven door zijn eigen honger en eergierigheid. Zijn boodschap aan de concurrentie is simpel: "Ik ben hier om te winnen. Ik wil die trui."