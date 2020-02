“Of elke 25-jarige die van veldrijden houdt, verliefd is op mij? (lacht) Ik hoor soms wel dat ik er leuk uitzie” Redactie

Vanavond is Ceylin Alvarado om 22u45 op Play Sports 1 de eerste vrouwelijke gast van het nieuwe seizoen van ‘Hoogvliegers’. Geert De Vlieger ging langs bij de rijzende ster in het veldrijden voor een uitgebreide babbel, waarvan je hierboven een voorsmaakje krijgt. Zo confronteert de journalist van Play Sports de huidige wereldkampioene met een uitspraak van Paul Herygers, als zou elke 25-jarige die van veldrijden houdt, verliefd zijn op Ceylin. Dat vindt de Nederlandse vooral grappig. En ze geeft al lachend toe: “Ik krijg wel commentaar dat ik er leuk uitzie of dat ik een sympathiek meisje ben.” De Vlieger en Alvarado hebben het onder andere ook over haar rol als ambassadeur voor het veldrijden en de vrouwensport. Een zelfzekere Alvarado verstopt zich daarbij niet.