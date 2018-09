"Mikken op uitschieters", "kutjaar snel vergeten" en "niet dezelfde fouten maken": Telenet Fidea Lions blikken vooruit naar nieuw veldritseizoen TLB

01 september 2018

19u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden Op zondag 16 september is het zover: dan begint in Geraardsbergen het nieuwe veldritseizoen. Voorlopig de vraag: wie doet Mathieu van der Poel en Wout van Aert wat? De Telenet Fidea Lions willen alleszins een poging doen. Sven Nys stelde vanmiddag op de Balenberg zijn troepen voor en de kopmannen zijn hongerig.

Toon Aerts: "BK en WK moeten me liggen"

"Ik ben blij dat we er bijna weer aan kunnen beginnen", blikte Toon Aerts vooruit naar het seizoensbegin. De Europese kampioen van 2016 was vorig jaar de beste in Niel, maar die échte grote zege bleef uit voor de kopman van de Telenet-ploeg. Aerts heeft er vertrouwen in dat die het komende seizoen wél zal volgen. "In de cross is het belangrijk om elke week goed te rijden, om regelmatig te zijn. Elke wedstrijd komt ook op tv, dus bij een mindere prestatie volgt de kritiek al snel. Dat wil ik vermijden. En het zou ook genieten zijn om 'de twee groten' eens te kunnen kloppen. Een regelmatig seizoen met af en toe een uitschieter, daar teken ik voor."

Aerts komt het best tot zijn recht op zware omlopen. De 24-jarige poulain van Sven Nys hoopt dan ook dat de regen niet te lang op zich zal laten wachten. "Ik kijk inderdaad uit naar de klim- en de modderveldritten. Het EK zal dit jaar geen spek voor mijn bek zijn - de omloop is te snel. Ik kijk wél uit naar het BK en het WK, die parcoursen moeten me wel liggen. Natuurlijk zullen Van der Poel en Van Aert overal waar ze starten favoriet zijn, maar ik heb me voorgenomen om vooral naar mezelf te kijken. En ik voel me goed, dus verwacht ik dat het een mooi seizoen wordt.

Lars van der Haar: "Het zal druk worden in de top 10"

Het seizoen 2017-2018 werd een pechjaar voor Lars van der Haar. Ziekte en fysieke ongemakken speelden de Nederlander parten, zijn zege in de GP Mario De Clercq in Ronse was slechts een doekje voor het bloeden. Maar de nu 27-jarige Van der Haar heeft een prima zomer achter de rug en verwacht een goed, maar ook loodzwaar seizoen.

"Als je ziet welke resultaten de crossers bij elkaar gefietst hebben op de weg, dan kan je enkel concluderen dat het niveau van de crossers er weer op vooruit is gegaan. Het zal druk worden in de top 10, misschien zelfs in de top 5, maar ik ben wel een knokker en ik voel me klaar. We zijn met de ploeg op stage getrokken naar Mallorca en daar hebben we heel goed kunnen werken."

Van der Haar wil de rug weer rechten na zijn minder jaar. "Noem het gerust een kutjaar. Het begin was wel goed, maar daarna sputterde de motor. Misschien hervatte ik wel te snel na een ziekte, daar moeten we lessen uit trekken. Met een vijfde plaats op het WK eindigde ik wel nog goed, maar het moet gewoon beter."

Quinten Hermans: "Niet dezelfde fouten maken als vorig jaar"

De ploegleiding van de Telenet Fidea-ploeg verwacht komend seizoen ook veel van Quinten Hermans. De 23-jarige Antwerpen liet zich deze zomer opmerken in de Ronde van Wallonië, waar hij de vierde etappe won en maar nét naast de eindzege greep.

"Het is natuurlijk fijn om zo'n resultaten te kunnen neerzetten op de weg", blikte Hermans terug. "Of ik eraan denk om over te stappen naar de weg? Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Het is natuurlijk wel iets dat ik voortaan achter de hand heb. Voorlopig blijft mijn focus op het veldrijden liggen, en volgende zomer zullen we testen of de Ronde van Wallonië geen toevalstreffer was."

Hermans verwacht dat hij komend seizoen ook in het veld stappen zal zetten. "Ik hoop meteen goed te zijn in de Verenigde Staten, waar toch al belangrijke afspraken wachten. Vorig jaar ben ik na de trip richting Amerika wat weggezakt en het komt erop aan om nu niet dezelfde fouten te maken. Winnen wordt heel moeilijk, zo nuchter ben ik wel, maar ik wil wel zo dicht mogelijk proberen te komen."