"Ja, momenteel presteer ik te weinig voor het bedrag dat ik in de klassementscrossen opstrijk" Joeri De Knop

12u30 0 Photo News Veldrijden In vrije val op de wereldranking, amper nog podiumwaardig. Onherkenbaar, is Tom Meeusen (29). "Slecht. Op het gênante af", omschrijft hij zijn seizoen tot dusver. Maar met het rotweer laait ook de hoop op. "Ik heb het gevoel dat mijn seizoen nog moet beginnen."

Er priemen zonnestralen tussen de grijze buienwolken door, Tom. Mogen we dat als symbolisch beschouwen?

"Er zit verbetering in, ja. Maar het is nog niet wat het zou moéten zijn. Mijn eerste seizoenshelft was echt slecht. Dat besef ik zelf. Afgelopen zomer heb ik er harder dan ooit voor geleefd, maalde ik nóg meer kilometers. In de stellige overtuiging dat ik er een hele winter zou staan en mijn nieuwe ploeg (Beobank-Corendon, red.) mee in de kijker zou kunnen zetten. Als dat dan niet lukt, is dat jammer."

Op het gênante af?

"Zeker. Dit team investeert in mij. Betaalt me volgens mijn marktwaarde en verlangt daar uiteraard iets voor terug. Voor niets gaat de zon op. Het is leuk werken in mijn nieuwe omgeving, de sfeer is echt top. En het klikt ook enorm goed met Mathieu van der Poel. Dat zorgde ervoor dat ik mijn crossplezier terugvond. Maar op een bepaald moment moeten er wel opnieuw resultaten volgen. Als je, zoals in Ruddervoorde, een uur lang moet knokken voor een 23ste plaats, dan denk je 'neen, dit is het niet'. Christoph en Philip Roodhooft zijn daar gelukkig heel 'schappelijk' in."

BELGA

Ze morren niet, bedoel je.

(knikt) "Ze blijven rustig. Omdat de kopman (Van der Poel, red.) alles en iedereen aan flarden rijdt, natuurlijk. En op die manier de aandacht naar zich toe zuigt en mij wat uit de wind zet. Ik voel geen extra stress en druk vanuit de ploeg. Maar ik leg ze mezelf wel op. Veldrijden is en blijft een individuele sport. Ik wil zélf scoren."

Na zo'n ondermaatse race verberg je je ontgoocheling en frustratie dan ook niet. En post je tweets zoals op 21 oktober, na Boom. 'Jep, het is triestig voor het moment'.

(lacht) "Ik ben niet mega-aanwezig op de sociale media, zoals sommige andere jongens. Maar af en toe moet ik mijn fans een beetje op de hoogte houden. Ik draai ze dan ook geen rad voor de ogen. Zeg de zaken zoals ze zijn, zoals ik ze aanvoel. Ik neem geen vrede met de situatie en werk keihard om er iets aan te veranderen. Dát wil ik duidelijk maken."

In Gavere bedankte je voor de start zelfs voor het klassieke tv-interview.

"Ik heb zo van die momenten, ja. Renners moeten zich vooral laten gelden met prestaties, vind ik. Als die er niet zijn, is er per definitie ook niets te melden. Niets wat nieuwswaardig is, tenminste. Ik zou dan wel een discours kunnen afsteken over de dingen die fout lopen en beter moeten. Vaak gaat dat over details. Zeg nu zelf: wie heeft daar een boodschap aan? (Grijnst) Zolang ík maar weet wat ik er moet aan doen."

BELGA

Je startpremie blijft voorlopig behoorlijk hoog.

"Ik mag effectief niet klagen. En ja, momenteel presteer ik te weinig voor het bedrag dat ik in de klassementscrossen opstrijk. In de toekomst wil ik het daar gerust met de organisatoren over hebben. Maar ik word nu betaald op basis van een totaalcontract voor déze volledige campagne. Aanpassingen kunnen enkel in het tussenseizoen. Ondertussen blijf ik wel mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik meld zelden of nooit af, geef niet snel op en doe altijd mijn best om de wedstrijd mee kleur te geven."

Je drie laatste crossen (vijfde in Hamme, derde in Hasselt en Mol) waren hoopgevend. Waar streef je nog naar dit seizoen?

"Een WK-ticket. Op dit moment ziet het er benard uit - ik liep ook het EK al mis. Maar ik heb het gevoel dat mijn seizoen nog moet beginnen. De komende weken wil ik aantonen dat ik mijn plaats in de selectie waard ben. Loenhout, Diegem, Baal... De technisch veeleisende parcours in de eindejaarsperiode, die er door regen en sneeuw nóg zwaarder zullen gaan bijliggen: dáár verlekker ik mezelf op. Als crosser 'pur sang' hou ik van dat grillige Belgische weer en die helse omstandigheden."

Van 29 december 2015 in Loenhout is het geleden, dat je nog een klassementscross won. Met de aanwezigheid van Van der Poel en Van Aert wordt dat er niet eenvoudiger op.

"Neen. 21 crossen gereden en Mathieu heeft er vijftien van gewonnen. In de andere kende hij pech of kwam hij niet aan de start. Dat zegt genoeg, denk ik. (lacht) Een podiumplaats is het doel. Derde, mee op het podium met Mathieu en Wout, de beste crossers die we ooit hebben gekend: dat zou al een succes zijn."