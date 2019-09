Exclusief voor abonnees "Ik zou het graag héél saai maken" VELDRITSEIZOEN START ZONDER ZIJN TOPVEDETTEN: ALLE BLIKKEN OP TOON AERTS Bart Audoore

07 september 2019

10u00 0 Veldrijden Geen Mathieu van der Poel, geen Wout van Aert, dus kijken we met zijn allen naar Toon Aerts (25). De kopman van Fidea Baloise Lions moet de komende twee maanden de cross 'dragen'. Een last of een lust?

De Vuelta is nog bezig, het WK op de weg komt er nog aan: begint het veldritseizoen niet te vroeg?

"De school is opnieuw gestart, dan mag van mij de cross ook beginnen. Voor mij hangt dat samen. Ik ruik de sfeer al precies. Ik merk wel dat het grote publiek er nog niet mee bezig is. De Tour heeft deze zomer heel veel aandacht gekregen en ik heb het gevoel dat we nu wat in een dipje zitten qua belangstelling. De Vuelta leeft ook niet, toch?"

Als wij het voor het zeggen hadden dan zou de cross pas beginnen in oktober.

"Ik kan er niet aan doen: ik heb er zin in. Begin augustus ben ik voor het eerst weer in het bos gaan trainen, in de Loonse en Drunense Duinen vlakbij de Efteling. Ik heb me daar zo geamuseerd!"

Wat was er zo plezant?

"Zien hoe je broer of een ploegmaat valt in een moeilijke bocht, voelen dat je zelf bijna onderuit gaat. Crossen is kicken."

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis