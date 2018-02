"Hij ademde niet" en "kloof van 2 minuten niet normaal": wat bedoelt Adrie van der Poel met uitspraken over Van Aert? DMM en TLB

05 februari 2018

17u51 36 Veldrijden Geen tranen bij Mathieu van der Poel na de aankomst. In tegenstelling tot vorig jaar kon de Nederlander in eigen land wel de ontgoocheling verbijten. "Ik kan ermee leven als ik op mijn waarde word geklopt." De reactie van papa Adrie van der Poel deed iets meer stof opwaaien.

Van een ontnuchtering gesproken. Mathieu van der Poel keek na het WK in Valkenburg aan tegen een achterstand van meer dan twee minuten. "Ik voelde in de tweede ronde al dat het vandaag niet zou lukken. Het parcours was apart, maar daar ga ik het niet op steken. Ik moet dit aankunnen, maar vandaag was dat niet het geval. Ik heb er dan ook geen probleem mee om toe te geven dat ik hier vandaag op mijn waarde werd geklopt."

"Dat foutje? Ik kwam gewoon al vroeg onder druk te staan en dan gebeurt zoiets in de cross. Er was er eentje die er heel ver bovenuit stak en dat was Wout. Het publiek heeft me na dat foutje wel enorm geholpen. De steun was fantastisch en ik kon het toch niet laten gebeuren om hier drie Belgen op het podium te laten staan. (lacht) Ik ben echt diep gegaan om nog naar die derde plaats te rijden. Nu probeer ik nog om zoveel mogelijk mee te pikken. Het zou mooi zijn als ik het seizoen kan afsluiten met dertig overwinningen. Ik hoop dat het lukt."

Adrie van der Poel: "Dat gat van twee minuten was niet normaal"

Ook vader Adrie van der Poel moest het meesterschap van Wout van Aert erkennen, al klonk de uitleg die hij tijdens de uitzending op Sporza deed voor velen toch eerder dubbelzinnig. "Ik wist na een halve ronde dat er aan Van Aert niets te doen zou zijn", zo klonk het bij papa Van der Poel. "Hij ademde niet. Het verschil was meteen ook gigantisch groot. Zo snel twee minuten wegfietsen fietsen, is niet normaal. Hij pakte op een gegeven moment bijna een halve minuut per ronde. Van Aert was uitzonderlijk goed."

Quotes van vader Van der Poel die heel wat stof deden opwaaien. Vandaag wil Adrie zijn uitspraken wat kaderen. "Van Aert reed rond zonder te ademen, dat is een heel groot compliment", vertelde hij aan Sporza. "Het is een teken dat de conditie goed zit en dat alles goed loopt. Het was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen, maar iedereen denkt nu dat er iets is. Ze hebben het bij het verkeerde eind. De journalisten moeten ook wat meer respect tonen voor de mensen in de materiaalpost. We proberen onze sport zo goed mogelijk te verkopen en daar hoort commentaar vanuit de post bij. De ene keer gaat dat makkelijk, de andere keer niet. Je kunt niet je verhaal doen zoals je dat zou willen. Sommige mensen zoeken blijkbaar vanalles en dat is in zo'n kleine sport helemaal niet nodig."

Winst en verlies liggen in de sport dicht bij elkaar! Het accepteren van je verlies is je eerst nieuwe overwinning. Sven Nys(@ sven_nys) link

Het #SvenNyssyndroom. Het heeft wel wat nadelen maar gelukkig doet het geen pijn en op termijn ben je er zelfs trots op! 😂😂😂 Oplossing? Gewoon je leven wat aanpassen. Sven Nys(@ sven_nys) link

Wuyts: "Adrie speelt een gevaarlijk spel"

Commentator en HLN-columnist Michel Wuyts noemde het in 'Sportweekend' zelfs "een insinuatie aan het adres van Van Aert". "Dat is een gevaarlijk spel", aldus Wuyts. Hij lijkt hier te willen zeggen dat Wout van Aert medisch begeleid is en cortisonen genomen heeft. Bewijs dat maar eens."

"Het is wel zo dat cortisonengebruik diep geworteld zit in het wielrennen en ook in het veldrijden. Binnen de UCI vergaderde de atletencommissie al vaak over het onderwerp. Dokters twijfelen aan de efficiëntie van cortisonen, renners niet. Zet het toch gewoon op de verboden lijst, dan is de discussie ten einde.

Schema's van Roodhooft

Voorts haalde Wuyts in 'Sportweekend' de "moderne aanpak" van Van Aert aan als een mogelijke verklaring voor zijn zege. "Hij heeft ervoor gekozen om zijn programma te downsizen. Als hij ook nog een goed voorjaar op de weg rijdt, verwacht ik dat hij volgend jaar nog minder crossen zal rijden."

Van der Poel moet volgens Wuyts dan weer een echte trainer in de arm nemen. Vader Adrie gaf aan dat zijn zoon het wielrennen nog altijd spelenderwijs aanpakt. "Dat kan niet langer op dit niveau", aldus Wuyts. "Hij wil op de Olympische Spelen winnen in het mountainbike, dat kan je niet à l’improviste doen, dat gaat niet met de schema’s van Roodhooft. Die is daar niet bekwaam voor."