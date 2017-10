"Er moet iets gebeuren. Op deze manier zijn ze de cross kapot aan het maken" Veldrittoppers roeren zich in discussie over startgelden TLB

07u30 2 BELGA Veldrijden Moet het verdienmodel in het veldrijden aangepast worden? Verschillende organisatoren opperden afgelopen week om minder startgelden en meer premies naargelang prestaties uit te delen. Maar hoe denken de veldrijders daar zelf over? Allerminst eensgezind, zo blijkt.

Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon): "Er moet misschien wel iets gebeuren"

Niet geheel verrassend is Mathieu van der Poel één van de grootverdieners van het crosspeloton. Het is een publiek geheim dat 22-jarige Nederlander zo'n 7.000 euro aan startgeld krijgt voor een klassementscross, een stevige hap uit het budget van de organisatoren. Dat beseft de kopman van Beobank-Corendon ook.



"Ik heb zeker geen problemen met een systeem waarbij renners betaald worden op basis van hun prestatie van de dag", aldus Van der Poel. "Ik rijd per seizoen toch redelijk veel podiumplaatsen bij elkaar en dus zou er voor mij niet veel veranderen, denk ik. En, afhankelijk van de hoogte van het prijzengeld, kunnen ook renners van de tweede of derde rij er volgens mij wel bij varen. In goede periodes kunnen zij dan ook wel een aardig bedrag bij elkaar fietsen, lijkt mij."



"Anderzijds is dat hoge startgeld wel een motivatiebron voor mij. Ik wil altijd tot het uiterste gaan, omdat ik besef dat de organisatoren veel geld betaald hebben om mij aan de start te krijgen. Ik doe steeds mijn stinkende best en probeer ook op mindere dagen om te finishen. Of ik dat ook nog zal doen voor honderd euro prijzengeld, weet ik niet. Maar veel crossen hebben het blijkbaar moeilijk om de boekhouding rond te krijgen en daarom moet er misschien wel iets gebeuren."

Wout van Aert (Verandas Willems-Crelan): "Financieel moeilijk voor organisatoren? Nog niets van gemerkt"

Wout van Aert snapt net als Mathieu Van der Poel de discussie. Maar de wereldkampioen, de grootverdiener van het peloton, vindt ook dat de organisatoren niet mogen vergeten om te melden dat ze toch nog veel winst boeken.



"Het is gemakkelijk om te klagen dat het veel geld kost om een veldrit te organiseren, maar uiteindelijk komt het publiek wel naar het spektakel kijken dat wij leveren", aldus de renner van Verandas Willems-Crelan. "Ik denk wel dat wij, de renners, het als eerste zullen merken wanneer het financieel moeilijk wordt voor de organisatoren. Dán zullen onze startgelden dalen, maar voorlopig heb ik daar nog niets van gemerkt, hoor."



"De organisatoren vragen vaak meer dan tien euro inkom aan de toeschouwers en ik vraag me af of ze dat dan ook zullen afschaffen, als ze beslissen om geen startgeld meer te zullen geven. Ik denk, in alle eerlijkheid, dat er op dit moment geen probleem is en daarom zie ik geen reden om ingrijpende veranderingen door te voeren."

Michael Vanthourenhout (Marlux-Napoleon Games): "Er moet iets gebeuren"

Marlux Napoleon Games-kopman Michael Vanthourenhout vindt het een goed idee om het geweer van schouder te veranderen. De 23-jarige West-Vlaming noemt het huidige systeem, waarbij Van Aert en Van der Poel met het leeuwendeel van het budget gaan lopen, "niet houdbaar".



"Er zijn op dit moment twee mannen die te veel startgeld vragen. Als je de bedragen hoort die zij vragen, dan begrijp ik dat dat onhoudbaar is voor organisatoren. Het startgeld afschaffen en het prijzengeld veel hoger maken, lijkt me een veel gezondere manier van werken. Er zouden op die manier veel meer renners aan de start verschijnen en meer renners zouden ook hun best doen om hoog te eindigen in de eindklassering."



"De huidige manier van werken, is niet gezond voor de cross. Ik denk dat de grootverdieners gewoon zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld willen verdienen, en binnen twee jaar stappen ze dan over naar de weg. Op die manier zijn ze de cross kapot aan het maken en daarom denk ik wel dat er iets moet veranderen."

Laurens Sweeck (Era-Circus): "Geef iedereen een vast bedrag"

Ook Laurens Sweeck beseft het belang van de premiediscussie. De kopman van Era-Circus is ook voorstander van een premiesysteem. "Een idee zou zijn om iedereen een vast startbedrag te geven. Dat bedrag hoeft niet hoog te zijn, gewoon voldoende om uit onze kosten te komen. En daarnaast kan dan een grote som, 8.000 of 9.000 euro, uitgereikt worden aan de winnaar. Dat werkt motiverend en zo krijgen toch meer renners de kans om eens zo'n som op te strijken."

Tim Merlier (Verandas Willems-Crelan): "Startgeld is zekerheid"

Tim Merlier is dezelfde mening toegedaan als zijn kopman Wout van Aert. "Als het van mij zou afhangen, dan hielden we gewoon vast aan het huidige systeem met startgelden. Als crosser heb je toch flink wat kosten ter voorbereiding van een veldrit. Onze entourage moet ook betaald worden en dankzij ons startgeld hebben we alvast de zekerheid dat we dat ook kunnen doen. Als onze inkomsten afhangen van onze prestaties, valt die zekerheid weg."

