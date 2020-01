“Atje voor de sfeer”: Laurens Sweeck viert Belgische titel in Schriek Redactie

12 januari 2020

22u10 2

Laurens Sweeck is feestelijk ontvangen in zijn thuisdorp Schriek. “Jurgen Mettepenningen (de teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal, red.) geeft twee gratis vaten, en ik doe er een bij”, klonk het bij de kersverse Belgische kampioen veldrijden. Vervolgens speelde het feestnummer ‘Atje voor de sfeer’ af. Aan ambiance geen gebrek in het thuisdorp van Sweeck.