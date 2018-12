‘Alles gewonnen en toch te weinig’: Roland Liboton, ruimschoots te laat om geschiedenis in te gaan als eerste crosser die helemaal ‘binnen’ is



Belga Sport, aflevering vijf van seizoen drie Redactie

21 december 2018

12u10

Bron: Telenet Play Sports 0 Veldrijden Kijktip voor vanavond op Telenet Play Sports: een documentaire rond veldritfenomeen Roland Liboton, alweer de laatste in het derde seizoen van het vermaarde Belga Sport op Play Sports. Een situatieschets hieronder, met ook twee previews uit de aflevering van deze avond om 22u45 op kanaal 1, na Cercle - Gent.

Na de dominantie van Eric De Vlaeminck belandt het Belgisch veldrijden in de tweede helft van de jaren zeventig in een serieuze dip. De Zwitsers domineren de sport en Albert Zweifel is de nieuwe koning van het veld. Hij wordt vier maal op rij wereldkampioen en moet daar in 1980 in zijn eigen Wetzikon vijf op een rij van maken. Maar daar steekt Roland Liboton een stokje voor. Het nieuwe Belgische supertalent blijft het best overeind in de Zwitserse sneeuw en pakt in het hol van de leeuw zijn eerste wereldtitel bij de profs. Liboton is op dat moment amper 22 jaar, een rivaliteit met de norse Zwitser is geboren. Maar Liboton is al snel oppermachtig en domineert op zijn beurt het veldrijden in het begin van de jaren tachtig. Hij wordt vier keer in vijf jaar wereldkampioen met als hoogtepunt het WK in het Nederlandse Oss in 1984. Daar houdt hij ondanks een slag van een toeschouwer thuisrijder Stamsnijder en Zweifel achter zich.

De wereld ligt aan Libotons’ voeten en dat mag iedereen weten. De ‘Roel’ dweept om de haverklap met een nieuwe sportwagen, investeert in paarden, duikt op in allerlei programma’s en showt in Extra Time zijn kunsten op de dansvloer in het gezelschap van een horde vrouwelijk schoon. In 1986 gaat Liboton voor een vijfde wereldtitel, maar op het verzopen parcours van Lembeek gaat het helemaal fout. Liboton gaat ten onder aan stress en de druk om te blijven presteren en draait al na twee rondjes af. Een iconisch beeld van een superkampioen die voelt dat hij niet meer de allerbeste is. Op Belgisch niveau steekt Liboton er wél nog bovenuit, hij wordt tien keer op rij Belgisch kampioen, een unicum, maar internationaal lukt het niet meer op de kampioenschappen. Stress, ziekte, pech, het foute parcours en extra-sportieve zorgen…het is altijd wat. Na zijn 27ste zit een wereldtitel er niet meer in, zelfs een WK-podium haalt Liboton niet meer.

Het sportieve verval is ingezet en dan moeten de extrasportieve problemen nog beginnen. In 1987 tekent Liboton een vet contract bij het razend ambitieuze ADR, maar op drie jaar tijd ziet hij amper centen. ADR blijkt een financiële luchtbel die er mee voor zorgt dat Liboton op het einde van zijn carrière compleet aan de grond zit. Gelukkig leert hij snel een nieuwe vrouw kennen die zijn leven weer op orde krijgt. Jammer genoeg ruimschoots te laat om van Liboton de eerste crosser te maken die na zijn carrière financieel helemaal binnen is.

Met getuigenissen van: Roland Liboton - Albert Zweifel – Hennie Stamsnijder – Klaus-Peter Thaler – Bertje Vermeire – Roger De Vlaeminck - Paul De Brauwer - Danny De Bie – Paul Herygers – Jef Van Springel (jarenlang mecanicien Liboton)

Reporter: Bram Lambert

Regie: Robin Vandenbergh