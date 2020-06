Veiligheid eerst bij Lotto-Soudal: “Hoogtestage? Dat moet niet voor ons” Marc Ghyselinck

15 juni 2020

06u31 1 Wielrennen Renners van Patrick Lefevere verzamelen vanavond in Kaster en Peter Sagan traint sinds eind vorige week met zijn ploegmaats in Sölden in het Oostenrijkse Ötztal. Ondertussen, in de Belgische Lotto-Soudal-ploeg, maken ze geen haast om alle renners weer samen te brengen, nu de coronamaatregelen worden versoepeld. Liever safe than sorry, denkt manager John Lelangue. “Hoogtestage? Dat moet niet voor ons.”

Afgelopen vrijdag bekrachtigde de internationale wielerunie UCI de nieuwe WorldTourkalender en dat betekent dat John Lelangue zijn wielerteam weer stilaan kan opstarten. “We hebben sinds half maart niet meer gewerkt. Een aantal personeelsleden is op technische werkloosheid gezet. Nu we nieuwe plannen kunnen maken, kunnen we iedereen weer integreren. Vanaf begin juli halen we mensen terug, tegen eind juli werkt iedereen als vanouds.”

Verwacht van Lelangue niet dat hij groot zal uitpakken met zijn ploeg. Het is niet verzamelen geblazen voor alle troepen, het tegendeel is waar. “We hebben nu een groep die op dinsdag traint in de Vlaamse Ardennen. Een andere groep traint op vrijdag op de Waalse hellingen. Dat blijft zo de komende weken. We vermijden dat we een grote groep renners en personeel samenbrengen. Uit voorzorg. We houden ons aan wat we in maart hebben beslist, meteen na de lockdown. We hebben kleine groepen gecreëerd van renners, verzorgers, technisch personeel en een buschauffeur. De groepen zijn gemaakt in functie van het programma dat ze rijden. We zullen die bubbels ook de komende weken gescheiden houden.”

Iedereen volgt zijn eigen trainingsprogramma. Philippe Gilbert, Caleb Ewan, Jonathan Dibben en Tim Wellens trainen nu in het achterland van Monaco. Gilbert, Ewan, Wellens en ook John Degenkolb vormen de harde kern voor de Tour. Die groep trekt, met haar vaste leden van de staf, midden juli naar Frankrijk.

Naar Midden-Frankrijk

Lelangue: “We vermijden dat er moet gevlogen worden. We zoeken een plaats waar niet veel toeristen komen, waar we over eigen accommodatie kunnen beschikken en een eigen eetzaal hebben. Je zult ons niet aan de Côte d’Azur of in de buurt van Biarritz vinden. We trekken naar de bergen in Midden-Frankrijk.”

Hoogtestage? Daar doen ze bij Lotto-Soudal niet aan, zegt Lelangue. “Sommige renners zullen zelf wel op hoogte trainen, of ze slapen in een hoogtetent. Als ploeg organiseren we dat niet. In de Tour hebben we niemand die voor het klassement rijdt. Caleb Ewan is er voor de sprint en Gilbert, Wellens en De Gendt proberen op hun manier een rit te winnen. Het is niet de bedoeling dat er elke dag gevochten wordt voor de seconden. In het verleden hebben we geen hoogtestage gedaan en dat gaan we nu ook niet doen.”

Voor het groepsgevoel, waar andere ploegen na deze lange lockdown zoveel belang aan hechten, zegt Lelangue het ook niet te doen. “We hadden in december een stage met de hele ploeg op Mallorca. In januari hebben we nog twee aparte stages gehad. We hebben ons huiswerk goed gemaakt. In normale omstandigheden hadden we ook geen stage met de hele ploeg gedaan. Dat moet nu niet anders.”

Het coronavirus is niet weg en Lelangue blijft voorzichtig. “Deze week verwachten we het gezondheidsprotocol van de UCI. Onze ploegarts Jens De Decker heeft ook een protocol opgesteld. Dat systeem gaan we toepassen op training. We gaan zeker geen grote groep van 28 renners en het voltallige personeel samenbrengen.”

Waar slaan de belangrijkste teams hun tenten op?

Astana

Het team van Jakob Fuglsang, winnaar van Luik-Bastenaken-Luik vorig jaar, organiseert twee hoogtestages. Alle renners die in Spanje wonen, plus de Colombianen, trekken midden juli naar de Sierra Nevada. Voor de andere renners wordt in dezelfde periode een hoogtestage in de Italiaanse Dolomieten gehouden.

Bora-Hansgrohe

Arriveerde afgelopen vrijdag in Sölden in het Oostenrijkse Ötztal. Het voltallige team van Peter Sagan – zo’n vijftig man – is daar voor een achttiendaagse ploegstage. Het team is opgedeeld in vijf groepen. Twee groepen slapen op grote hoogte, drie andere groepen overnachten in het dal.

CCC

Het team van Greg Van Avermaet zit in geldnood en houdt geen georganiseerde hoogtestage. Van Avermaet zelf wil midden juli op hoogtestage naar de Pico del Teide op Tenerife.

Deceuninck-Quick.Step

De voltallige ploeg van Patrick Lefevere gaat van 6 tot 23 juli op hoogtestage op de Passo San Pellegrino in de Italiaanse Dolomieten. De renners zullen verblijven in Val di Fassa (2.000 meter). In tegenstelling tot andere ploegen zullen de renners niet in groepen worden opgedeeld.

Ineos

Ineos houdt traditioneel hoogtestage op Tenerife, maar de plannen voor juli liggen nog niet vast. Wel houden Geraint Thomas, Chris Froome en Egan Bernal – als die terug is uit Colombia – hoogtestage in het Franse ski-oord Isola 2000.

Jumbo-Visma

Het team van Tom Dumoulin en van onze landgenoten Wout van Aert en Laurens De Plus houdt volgens de Franse krant ‘Le Dauphiné Libéré’ hoogtestage in de Franse Savoie. Renners en begeleiders verblijven in de buurt van Tignes, van 8 tot 31 juli en van 14 tot 24 augustus.