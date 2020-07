Veertien keer Tiegemberg, maar vooral veel coronamaatregelen op BK in Anzegem: “We zullen aan contacttracing doen” DMM

23 juli 2020

21u50

Bron: Belga 0 Wielrennen Het Belgisch kampioenschap wielrennen, dinsdag 22 september in Anzegem, wordt geen voer voor sprinters. De renners zullen de Muur van Geraardsbergen liefst veertien keer de Tiegemberg aandoen. De startplaats ligt in Halle.

Vanuit Halle trekken we in een lus van 104 kilometer naar Anzegem, waar er nog zeven plaatselijke ronden wachten”, vertelde koersdirecteur Eric Demets donderdag op de parcoursvoorstelling. “Tijdens die rit in lijn naar Anzegem hebben we na 33 kilometer de passage over de Muur van Geraardsbergen. Een mythische helling die we zeker wilden opnemen in ons parcours. Na 68 kilometer bevinden wij ons met het peloton in Wortegem-Petegem, de woonplaats van titelverdediger Tim Merlier. Eens op de Heirbaan in Anzegem aangekomen, vatten we de zeven plaatselijke ronden aan van elk 18,8 kilometer. Daarin zitten telkens twee beklimmingen van de Tiegemberg. Na 235,8 kilometer kennen we de opvolger van Merlier.”

Op 22 september werken ook de vrouwen hun titelstrijd af. Zij beginnen er om 10u00 al aan. Niet in Halle, maar in Anzegem op de Heirbaan. “Zo kunnen beide wedstrijden niet in elkaars vaarwater komen”, zegt Demets. “De vrouwen rijden zeven keer de plaatselijke ronde, goed voor 131,6 kilometer. Ons parcours is voor beide categorieën selectief genoeg. Een massasprint verwacht ik niet.”

Organisatiecomité neemt verregaande maatregelen tegen coronavirus

Het organisatiecomité van het BK kijkt vol goede moed uit naar dinsdag 22 september. “We gaan alle coronamaatregelen in acht nemen. Vandaag nog kwamen er aanpassingen, maar die hadden wij al in ons protocol opgenomen”, zegt Joost Vandesteene van het organisatiecomité.

“We gaan de toeschouwers in groepen verdelen en we kunnen beschikken over grote ruimten om hen in onder te brengen. Hoezeer het coronavirus het ook bemoeilijkt, toch willen we de wielerliefhebbers iets geven om naar uit te kijken. Dit natuurlijk met alle respect voor alle maatregelen.”

“Dit hadden we natuurlijk nooit verwacht toen we vier jaar geleden begonnen aan de organisatie van een reeks BK’s. Organiseren in dergelijke omstandigheden is enorm moeilijk en vergt heel veel energie. We gaan mensen moeten ontraden om naar Anzegem af te zakken. Tiegemberg zal een zone worden waar geen publiek mag plaatsnemen en per vierkante meter gaan we alles afbakenen. Voorts doen we ook aan contacttracing. Zo zullen we alle aanwezige bubbels oplijsten. Zo weten we wie waar en bij wie zit.”