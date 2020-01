Veel bekend wielervolk op de voorstelling van biografie Rudy Pevenage Ronny De Coster

23 januari 2020

21u36 0 Wielrennen Voor een zaal met naar schatting 250 geïnteresseerden, onder wie nogal wat bekenden uit de wielerwereld, heeft Rudy Pevenage (65) in Brakel zijn biografie voorgesteld. ‘Der Rudy’ was al spraakmakend bij de aankondiging , omdat de oud-wielrenner en -ploegleider Voor een zaal met naar schatting 250 geïnteresseerden, onder wie nogal wat bekenden uit de wielerwereld, heeft Rudy Pevenage (65) in Brakel zijn biografie voorgesteld. ‘Der Rudy’ was al spraakmakend bij de aankondiging , omdat de oud-wielrenner en -ploegleider nogal wat onthullingen doet over corruptie en dopinggebruik in de wielersport.

Rudy Pevenage was tussen 1995 en 2006 de persoonlijke verzorger van Jan Ulrich, die in 1997 de Tour won. Het grote Spaanse dopingschandaal Operación Puerto dat in 2006 losbarstte, betekende het einde van Ulrich en Pevenage. De biografie van Pevenage is donderdagavond voorgesteld in Parike, een buurgemeente van Geraardsbergen, waar Pevenage woont.

Onder de aanwezigen was nogal wat bekende wielervolk onder wie Roger De Vlaeminck, Frank Hoste, Fons De Wolf, Lucien Van Impe en Roland Liboton.

Technische gegevens boek Pevenage

Titel: ‘Der Rudy’

Auteur: John van Ierland

Uitgever: JEA

Aantal pagina’s: 282

Prijs: 20 euro