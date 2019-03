Vanmarcke zakt opvallend vroeg door het ijs: “Een offday, zeker?” TLB

02 maart 2019

Baaldag voor Sep Vanmarcke. De 30-jarige kopman van EF Education First moest de andere grote namen laten rijden op ruim dertig kilometer van de finish van de Omloop. De West-Vlaming vond er achteraf niet meteen een verklaring voor.

Opvallend moment tijdens de Omloop. Toen het tempo omhoog ging op 32 kilometer van Ninove, parkeerde Sep Vanmarcke bergop helemaal. De winnaar van de Omloop van 2012 kwam geen meter meer vooruit en werd toch wel de verliezer van de dag.

“Na die inzinking zat mijn koers er eigenlijk op”, aldus Vanmarcke, die na de aankomst snel weer kon lachen toen dochtertje Lucie hem om de hals vloog. “Ik kwam Sebastian Langeveld dan snel tegen en hij voelde zich wel nog goed. Daarom probeerde ik het gat nog zo klein mogelijk te houden. Dat was puur in de hoop dat hij zou kunnen terugkeren, want voor mij was het al over op dat moment.”

“Heel raar”

Een verklaring voor zijn plotse inzinking kon Vanmarcke niet meteen geven. “Ik weet het niet, ik moest gewoon passen. ’t Is heel raar, want ik weet dat mijn conditie goed is. Het gebeurt niet vaak dat ik niet goed ben in een klassieker, maar vandaag was dat wel het geval. Ik voelde me tijdens de koers nochtans wel goed, al zag ik ook wel dat mijn hartslag hoger was dan normaal en ook hoog blééf. Een offday, zeker? Een andere verklaring heb ik niet.”

“Ik heb nog nooit zo’n goede uitslagen gereden in aanloop naar het klassieke voorjaar, dus ik weet wel dat ik goed bén. Daarom zal ik ook niet meteen aan het twijfelen slaan na vandaag. Voor de Berendries voelde het ook niet echt aan als een offday, ik voelde me goed, maar op de Molenberg moest ik meteen passen. Dan weet je wel hoe laat het is en komt het er gewoon op aan om de knop om te draaien en me weg te cijferen voor Langeveld.”