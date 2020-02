Vanmarcke tempert verwachtingen: “Niet specifiek toegewerkt naar openingsweekend” TLB

28 februari 2020

19u42 0 Wielrennen Zijn beste vorm heeft hij nog niet te pakken, geeft Sep Vanmarcke toe. De winnaar van de Omloop van 2012 wil op zijn top zijn in april. “Naar het openingsweekend heb ik niet specifiek toegewerkt, maar de Omloop is wel een koers die me goed ligt.”

“Ik heb nog maar zeven koersdagen achter de rug. In Frankrijk, waar het vaak en stevig bergop ging en daarom wordt het afwachten hoe ik me zal voelen. Naar het openingsweekend heb ik niet specifiek toegewerkt, maar de Omloop is wel een koers die me goed ligt. Dat bewijzen de uitslagen ook. Ik verwacht sowieso een nerveuze wedstrijd en door het gure weer zal het peloton stelselmatig uitgedund worden. De koers kan snel losbarsten.”

Sebastian Langeveld ligt nog in de lappenmand en Ronde-winnaar Alberto Bettiol zit nog niet in de selectie, maar met Jens Keukeleire kreeg de voorjaarsploeg van Education First er wel een nieuwe pion bij. “Dit weekend vormen Jens en ik een koppel en later komen Langeveld en Bettiol er nog bij. Vier kopmannen? Daarmee gaan we Deceuninck-Quick.Step achterna, ja. De koers is nu eenmaal in die richting geëvolueerd. Ineos trekt ook met drie speerpunten naar de Tour. De laatste renner die in zijn eentje kon opboksen tegen grote blokken, was Fabian Cancellara. Maar het wielrennen is veranderd en ik denk dat we met onze kern tot mooie dingen in staat moeten kunnen zijn.”