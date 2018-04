Vanmarcke ontgoocheld met dertiende plaats in de Ronde: "Ik had er veel meer van verwacht" Thomas Lissens

01 april 2018

19u32

Wielrennen "Ik had niet mijn beste dag", blikte Sep Vanmarcke eerlijk terug op zijn Ronde van Vlaanderen. De kopman van EF-Drapac had alweer zijn portie van de pech, de benen waren minder dan de voorbije koersen en het resultaat was uiteindelijk een dertiende stek.

"Ik ben wel ontgoocheld", verklaarde Vanmarcke na een deugddoende douche. "Ik had er veel meer van verwacht. De dag begon heel slecht. Ik ben twee keer gevallen in de eerste zestig kilometer. De gevolgen vielen gelukkig mee, maar het helpt zeker niet om een goed resultaat te behalen. Ik heb twee keer een tijdlang moeten achtervolgen – het was knap lastig om op te schuiven in de smalle straatjes van de eerste 100 kilometer - en dat heeft belangrijke krachten gekost."

"Bovendien viel ik opnieuw op mijn ribben en rug, net de plaatsen waar ik ook in de E3 schade heb opgelopen. Niet leuk, maar ik wil het ook niet als excuus inroepen. Ik was wel overal mee, maar echt sterk voelde ik me vandaag niet. In de laatste vijftien kilometer kreeg ik krampen – ook in mijn handen -, dus ik ben gewoon op mijn waarde naar huis gereden."

Oude Kwaremont

Tijdens de laatste beklimming van de Oude Kwaremont plaatste Vanmarcke wel nog een stevige versnelling. Dat plannetje zal al een tijd in zijn hoofd. "Die helling ligt me gewoon goed. Voor de koers was het plan om daar iets te proberen en dat heb ik ook gedaan. Maar ik merkte dat de meesten konden volgen en dan liet ik het werk over aan Benoot. Ik kon hem goed volgen en op de Paterberg was het eigenlijk hetzelfde verhaal, maar daar kreeg ik in het zicht van de top krampen. Daarna heb ik nog wel mijn deel van het werk opgeknapt in de hoop om Pedersen en in het beste geval zelfs Terpstra terug te halen. Maar ze bleven voorop."

Volgens Vanmarcke valt er niets af te dingen op de zege van Terpstra. "De reactie van Terpstra op de aanval van Nibali was het moment van deze Ronde. Hij was duidelijk de sterkste. Als je Nibali bergop uit het wiel rijdt: chapeau. Dan ben je echt wel ijzersterk. In de laatste vijftien kilometer hebben we ook redelijk goed samengewerkt in de achtervolging, maar we kwamen geen meter dichter. Dan kan je alleen maar stellen dat hij de zege niet gestolen heeft."