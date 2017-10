Vanmarcke: "Ik ben eens beginnen tellen en zag 12.000 veiligheidsmensen onderweg" DMM

Het avontuur in de Gree Tour of Guangxi gaat verder. In de derde etappe rond Nanning krijgen de renners opnieuw hemelsbrede wegen voorgeschoteld en die worden naar Chinese standaarden piekfijn verzorgd. "Het is hier zo zalig rondrijden dat het zelfs een beetje gevaarlijk wordt."

Drommen supporters langs de weg, maar niet eentje die van zijn lijn afwijkt in de Tour of Guangxi. Chinese orde dus en dat is ook Sep Vanmarcke niet ontgaan. "Er staat hier zoveel volk langs de weg, niet normaal. Het voelt bij momenten wat georkestreerd aan. Ze staan allemaal netjes achter een lint op twee meter van de weg enthousiast te zwaaien. Alles ziet er piekfijn in orde uit. De organisatie laat ons in de steden langs de mooiste plekjes rijden, waar zelfs de kleinste haagjes netjes zijn afgeschoren."



"De aankomsten zijn ook telkens om bij weg te dromen. Het doet me soms een beetje denken aan Parijs-Tours. Zo'n brede boulevards, je ziet het niet zo vaak. Zalig om op rond te rijden, dat wel. Maar het wordt op die manier ook een beetje gevaarlijk." Fernando Gaviria, winnaar van de eerste en tweede etappe, trad Vanmarcke daarin bij. "Het peloton slingert alle kanten uit in zo'n sprint. Het is crazy. Ik haalde zelfs een pieksnelheid van 73 kilometer per uur in de sprint." (lees hieronder verder)

Ook de veiligheid is naar Chinese traditie piekfijn in orde. Vanmarcke: "Ik ben het aantal stewards eens beginnen tellen. Om de tien of twintig meter staat er eentje. Na één kilometer zat ik zo al aan een kleine honderd agenten langs de weg. Als je dat allemaal samen neemt in een etappe van 150 kilometer. Dan zit je al snel aan 12.000 veiligheidsmensen. Te zot voor woorden. Het is dus wel wat om hier in China rond te toeren."

