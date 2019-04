Exclusief voor abonnees Vanmarcke hoopt er (tegen beter weten in?) toch te staan in Ronde en Roubaix: "Hopen op wonderbaarlijke genezing” Bart Audoore

02 april 2019

14u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen “Het herstel loopt niet zoals gehoopt.” Sep Vanmarcke (30) had gisteren geen goed nieuws: zijn val in de E3 Harelbeke blijft een probleem - de pijn aan zijn knie maakt fietsen onmogelijk. Koerst hij nog dit voorjaar? “Ik heb meer vragen dan antwoorden...”

Er is ook een beetje positief nieuws: Sep Vanmarcke geeft niet op. Hij doet alles wat mogelijk is om zijn gehavende knie weer mobiel te krijgen. Trainen lukt dus niet - gisteren draaide hij al na tien minuten weer binnen, “de pijn was te scherp” - maar hij neemt alle verzorging die hij kan krijgen. De kinesist van de ploeg is elke dag met hem bezig, net als de verzorger. Vanmarcke gaat ook extra oefeningen doen bij revalidatie-specialist Lieven Maesschalck. “Ik ben zelfs speciaal op hotel gegaan”, zegt hij. “Normaal kon ik thuis slapen, maar ik ben naar het ploeghotel in Lokeren gereden omdat ik hier de beste verzorging kan krijgen.”

De kopman van EF Education First weet niet of het zal volstaan. “De spieren rond mijn knie zijn deels verlamd door de impact van de val”, zegt hij. “Daardoor beweegt mijn knieschijf niet normaal. Ze schuift scheef als ik mijn been plooi, dat zorgt voor die pijn. Ook het vocht wil niet weg.”

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen