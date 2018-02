Vanmarcke: "Bevestiging gekregen dat de conditie goed is" GVS en JDK

24 februari 2018

17u07

Net als vorig jaar werd Sep Vanmarcke derde in de Omloop Het Nieuwsblad. Even zat er meer in toen de kopman van EF Education First-Drapac op de Muur van Geraardsbergen alle registers open trok en even alleen op kop kwam. Zdenek Stybar remonteerde hem als eerste en daarna kwam ook de rest terug.

"Ik had voor de koers eigenlijk op meer gehoopt dan een derde plaats en zelfs in de laatste kilometers had ik nog ambitie om te winnen. Het heeft niet mogen zijn", reageerde de winnaar van 2012. "Ben ik nu ontgoocheld of toch tevreden met die podiumplaats? Ik weet het eigenlijk zelf niet. Zeg maar dat ik gelukkig ben, anders klinkt het zo negatief."

"Op drie kilometer van het einde zat het er nog in. Eerlijk gezegd moet ik tevreden zijn met die derde plaats, want ik had de hele koers niet zo'n goed gevoel. Deze week liep het beter, vandaag was het minder. Normaal rijd ik op souplesse nu moest dat gebeuren met de grote molen. Raar. Op de Berendries, toen het voor de eerste keer ontplofte, kon ik netjes meeglippen. Zo kreeg ik wat vertrouwen."

"Op de Muur van Geraardsbergen trok ik door en zette ik de rest onmiddellijk op achterstand. Dat gaf me een boost. Ik kwam zelfs alleen op kop te liggen. Toen Stybar erbij kwam, wist ik dat het moeilijk ging worden met de wind op kop. Even zag het er mooi uit. Eens in de finale ging het er net iets te tactisch aan toe. Ik wou de sprint met ons gezelschap niet afwachten en versnelde. Maar ze lieten mij niet rijden en dan kwam Michael Valgren Andersen. Meteen was de koers gereden. Ik heb nu de bevestiging gekregen dat de conditie goed is. Zondag volgt Kuurne, dan de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico om dan aan de klassiekers te beginnen."