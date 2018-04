Vanendert kon Jungels niet meer bijbenen na alles-of-nietspoging: "Ik dacht niet aan de tweede plaats, ik wou winnen" DMM

22 april 2018

17u44

Bron: Sporza 0 Wielrennen Elfde, Jelle Vanendert was in navolging van de Waalse Pijl ook in Luik-Bastenaken-Luik de beste Belg. Onze landgenoot bij Lotto-Soudal speelde ridder of mis met een aanval op de Saint-Nicolas. "Jungels was zeker een van de sterkere mannen in deze wedstrijd."

Het is er weinigen gegeven om Valverde, Alaphilippe en Fuglsang los uit het wiel te kletsen, maar op zijn 33ste zit Jelle Vanendert in de vorm van zijn leven. Op goed vijf kilometer van de aankomst werd de rolverdeling bij Lotto-Soudal helemaal duidelijk. Vanendert was de vooruitgeschoven man met een alles-of-nietspoging om Bob Jungels nog bij te halen.

"Het had geen zin om nog langer te wachten. Jungels had al een kleine minuut voorsprong dus er moest iets gebeuren. Ik ging vol aan en kwam tijdens mijn demarrage een serieus stuk dichter. Eenmaal ik me moest herzetten, liep Jungels weer uit. Hij reed na mijn aanval dus gewoon sneller, dan weet je dat hij een van de beteren in de koers is."

"Tim (Wellens) had toegegeven dat hij vandaag iets minder was. Ik heb hem dan ook gevraagd om aan te vallen. De groep favorieten was te groot om een goeie samenwerking op poten te zetten. Tim heeft het dan een aantal keer geprobeerd. Aan het eind hadden we allebei nog onze kans en dan was het aan mij. Aan de tweede plaats of een podium heb ik niet echt gedacht. Ik wou winnen."