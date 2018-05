Vanendert en Keukeleire vieren samen feest: “Mooi toch, als je de prijzen zo kan verdelen” Bart Audoore

26 mei 2018

18u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Dagwinst? Check. Leiderstrui? Check. Lotto-Soudal steekt er met kop en schouders bovenuit in de Ronde van België. Jelle Vanendert (33) en Jens Keukeleire (29) verdeelden vandaag broederlijk de prijzen. “Mooi toch?”

“Dit is nog maar de tweede zege in mijn carrière. Daarom is dit voor mij even belangrijk als winnen in de Tour.” Ongelofelijk eigenlijk, als je erover nadenkt. Jelle Vanendert heeft de voorbije tien jaar toch een redelijke reputatie bij mekaar gefietst, maar winnen lukt hem dus zelden.

“Als je geen of bijna geen sprint hebt, is het in het moderne wielrennen heel moeilijk”, vertelde de Limburger aan het einde van rit 4. “Hoe vaak zie je een renner nog alleen aankomen? Ik ben geen uitbundig type, maar geloof me maar als ik zeg dat ik hier heel blij mee ben.”

Diesel

Vanendert verdiende zijn succesje in de Baloise Belgium Tour voor de volle honderd procent. Hij stak er met kop en schouders bovenuit in de Ardennenrit. “Nochtans voelde ik me in het begin van de rit niet zo goed. Ik had het moeilijk om mee te zijn toen die grote groep vertrok. Dat gebeurt me wel vaker: ik ben een diesel.”

In de finale bleek hij helemaal warm gedraaid. Op de Chemin du Comte, de laatste helling van de dag op 10 kilometer van de finish, reed hij gezwind weg bij zijn laatste vier tegenstanders. Ploegmaat Jens Keukeleire was een van hen. “Ik heb eerst afgestopt, maar daarna ben ik voorzichtig beginnen meedraaien in de achtervolging”, vertelde de West-Vlaming. “Het was niet duidelijk of Andriy Grivko (Astana, red.) nog zou terugkomen uit de achtergrond en dat mocht echt niet gebeuren, want hij was de enige die ons nog kon bedreigen in het klassement.”

Derde voor Greipel?

Eindwinst in de Ronde van België is het hoofddoel voor de ploegleiding. Herman Frison gaf vanuit de wagen aan dat er in de finale voor Keukeleire moest gereden worden, want hij stond er het beste voor in de rangschikking. Maar het Lotto-duo kwam zelf een ander plan overeen. “Jelle zei dat hij heel sterk was en dus vond ik het normaal dat hij zou aanvallen”, zei Keukeleire.

“En Jens was duidelijk sterk genoeg om er vooraan bij te blijven”, aldus Vanendert. “Alleen op de Muur van Hoei had hij een moeilijk moment.”

Het resultaat was dus een dubbelslag, met twee gelukkige renners aan de streep in Wanze. “Mooi toch, als je de prijzen zo kan verdelen”, vond Keukeleire. Morgen, in de vlakke rit van Landen naar Tongeren, moet het feest gewoon doorgaan. “In het ideale scenario winnen we opnieuw met Greipel. Dat zou ook voor mij het ideale scenrario zijn: de boel samenhouden en spurten.”