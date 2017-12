Vandenhaute reageert: "Armstrong komt om te spreken, wij hebben nooit gecommuniceerd dat hij eregast zou zijn" DMM

Wielrennen Wouter Vandenhaute, de grote man achter de Ronde van Vlaanderen, heeft voor het eerst gereageerd op de komst van Lance Armstrong naar de Vlaamse oerklassieker. Vandenhaute nuanceert op Radio 1: "Het is niet de bedoeling om Armstrong als een trofee naar hier te halen"

Het nieuws dat Lance Armstrong volgend jaar als gast naar de Ronde van Vlaanderen komt, sloeg gisteren in als een bom. De Texaanse dopingzondaar draaft aan de vooravond van de klassieker op als gastspreker voor de 'Tour of Flanders Business Academy'. Een nevenproject van organisator Wouter Vandenhaute.

"We willen elk jaar een straffe spreker naar Vlaanderen halen. Dat kan ook iemand uit een andere sport zijn of uit een ander maatschappelijk domein, maar voor onze eerste editie leek iemand uit het wielrennen ons een logische keuze. En Armstrong is een van de meest tot de verbeelding sprekende figuren. Bovendien is hij een uitstekende spreker."

"Nooit gecommuniceerd dat hij eregast zou zijn"

Armstrong zal ook te zien zijn voor een fietstocht op het parcours aan de zijde van de genodigden. Eén dag later volgt hij Vlaanderens Mooiste vanuit de volgwagen mee. "Ik sta nog altijd achter mijn keuze om hem uit te nodigen. Ik wil alleen de voorstelling alsof hij de eregast zou zijn nuanceren. Dat hebben wij zo niet gecommuniceerd. Armstrong blijft in Vlaanderen dat weekend. Het lijkt mij dus logisch dat hij ook de koers kan volgen. Maar het is nooit de bedoeling geweest om hem als een soort trofee naar hier te halen."

"Ik ben hier al een aantal maanden mee bezig. Ik ken hem van vroeger en heb hem drie of vier keer gebeld. Hij gaf me een goeie indruk aan de telefoon, maar toch ben ik speciaal naar Washington gevlogen. Ik heb met hem besproken hoe ik ernaar kijk. Hij krijgt zijn tijd om te spreken en het is zijn verantwoordelijkheid. Hij komt vertellen wat hij wil vertellen. Ik hoop dat hij zijn tijd goed gebruikt en dat hij de boodschap begrepen heeft."

Jan Aelberts Wouter Vandenhaute (1962), bestuurder van mediaholding De Vijver.