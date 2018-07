Vandaag uitsluitsel voor BMC en Van Avermaet JDK/DNR

09 juli 2018

Het nieuw aangekondigde project van Marc Biver geraakt niet van de grond voor 2019. De 66-jarige Luxemburger, die mee aan de wieg stond van de Kazachse Astanaploeg, schuift zijn plannen op naar 2020. Daarmee valt één van de overblijvende pistes weg voor Van Avermaet. 'One down, three to go'. Dimension Data, dat BMC annexeert als fietsenconstructeur en nog steeds in poleposition ligt. BMC's huidige teammanager Jim Ochowicz is enthousiaster dan ooit over zijn slaagkansen in de zoektocht naar vers sponsorgeld (15 miljoen euro is voorhanden, maar Ochowicz wil dat bedrag opkrikken tot het huidige werkbudget van BMC: 25 miljoen). Bij BMC verwachten ze vandaag uitsluitsel. En er is nog Katusha, de derde, iets minder 'warme' optie. Van Avermaet hakt eerstdaags de knoop door.