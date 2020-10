Vandaag start de Gouden Cross! Gids je ploeg door de modder en win € 5.000 Redactie

11 oktober 2020

09u10 14 Wielrennen De renners doken de voorbije weken in Lokeren en Kruibeke voor het eerst het veld in. Vandaag start met de Superprestige-cross in Gieten ook jouw veldritseizoen. Ook jij kan de cross winnen op De renners doken de voorbije weken in Lokeren en Kruibeke voor het eerst het veld in. Vandaag start met de Superprestige-cross in Gieten ook jouw veldritseizoen. Ook jij kan de cross winnen op goudencross.be! Stel je team samen en laat zien dat het veld geen geheimen kent voor jou.

Het wordt sowieso een atypisch veldritseizoen. De crosses in Koksijde, Diegem, Villars en Hoogerheide werden al afgelast en het is nog onduidelijk of er nog zullen volgen. Daarnaast is er de vraag van 1 miljoen: verschijnen Mathieu van der Poel en Wout van Aert vaak aan de start? Onduidelijkheid troef.

Hoe deelnemen aan de Gouden Cross?

Stap 1: Surf naar goudencross.be en maak een account aan.

Stap 2: Stel jouw ideale crossploeg samen. Je team bestaat uit 13 veldrijders (9 elites, 3 dames en 1 belofte) die passen binnen een budget van 275 miljoen euro. Goed wikken en wegen is dus de boodschap.

Stap 3: Je crossploeg is klaar om het veld in te duiken? Dan moet je enkel nog een ‘superkopman of -vrouw’ aanduiden. Die veldrijder kan je op de speeldag in kwestie extra punten opleveren. Uiteraard kan de ‘superkopman of -vrouw’ voor elke cross veranderd worden.

Stap 4: Bevestig jouw deelname door 9 euro per ploeg te betalen. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5: Maak je op voor een episch crossseizoen en gids je ploeg naar mooie prijzen. Na elke veldrit kan je op goudencross.be de scores van jouw team(s) checken en ontdekken of je in de prijzen gevallen bent.

De volledige kalender van de Gouden Cross:

Hoe punten scoren?

In de Gouden Cross brengen zowel de profs, dames als beloften punten op. Bij de elite verdient de top 30 van de race punten. De winnaar van de cross gaat aan de haal met 80 punten, het nummer 30 levert je team nog 1 puntje op. Voor de dames en beloften is de puntenverdeling iets anders. Daar scoort slechts de top 15, met onder meer 40 punten voor de winnaar en 2 punten voor de 15de.

Uiteraard heb je nog een extra troef achter de hand. Jouw ‘superkopman of -vrouw’ kan bij een een goede prestatie je crossploeg een boost geven. Bij crosswinst betekent dat 20 extra punten, voor een tweede plaats 15 punten en voor een derde stek 10 punten.

Opgelet: Crossers scoren enkel punten voor de categorie waarin ze gestart zijn. Dat is vooral belangrijk wanneer beloften samen met de profs rijden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor alle crosses in de Superprestige. Als dus pakweg belofte Thibau Nys - zoals afgelopen weekend - crost bij de elite en daar 9de wordt, krijgt hij een score volgens de puntenverdeling van de profs. Nys scoort voor die cross dus géén punten als beste belofte.

Loopt alles toch niet helemaal volgens plan? Geen paniek. Per ploeg heb je tijdens het seizoen recht op 1 transfer om bij te sturen en alsnog richting de prijzen te crossen.

Klaar voor de start? Hier kan je het volledige wedstrijdreglement lezen.

De prijzenpot

Bij de Gouden Cross zijn er mooie prijzen te winnen in de algemene rangschikking en op elke afzonderlijke speeldag. Daarnaast zijn er nog de speciale klassementen voor de Superprestige en de Wereldbeker. Je kiest dus volledig zelf in welk klassement je je team(s) laat uitblinken om prijzen te pakken.

De winnaar van het algemeen klassement - en dus de grootste kenner van de cross - mag zich 5.000 euro rijker rekenen. Ook de andere toppers in de eindrangschikking, Superprestige- en Wereldbeker-klassementen en speeldagwinnaars mogen zich aan mooie prijzen verwachten.

Zin om zelf naar de eindstreep te spurten? Stel jouw ideale veldritploeg samen op goudencross.be en cross richting de 5.000 euro.

