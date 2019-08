Vandaag nieuwe ‘Team Relay’ op EK wielrennen: hoe werkt het, vanwaar het idee en wie doet er mee? Bart Audoore

07 augustus 2019

06u30 0 EK wielrennen Een ploegentijdrit, per land en niet meer met merkenteams, maar wel met gemengde ­samenstelling, mannen en vrouwen dus, én met een aflossing. Met dit – ingewikkelde – concept hopen de ­internationale wielerbonden een oude discipline nieuw leven in te blazen. Vandaag voor het eerst op het EK in Alkmaar.

Hoe werkt de nieuwe Team Relay?

De landen vaardigen twee teams met telkens drie renners af: drie mannen en drie vrouwen. De mannen rijden als eerste. Na 22,4 kilometer passeren ze aan de finish en worden ze afgelost door de vrouwen, die hetzelfde rondje rijden. Als de tweede man de finishlijn passeert, mogen de vrouwen vertrekken. Ondertussen loopt de tijd gewoon door. Aan de eindstreep telt opnieuw de tijd van de tweede vrouw. De mannenteams vertrekken met een interval van drie minuten. “Aan het tussenpunt is plaats voorzien zodat twee vrouwenteams zich tegelijk kunnen opstellen voor het geval het erg close is”, zegt bondscoach Rik Verbrugghe.

Vanwaar komt het idee?

De primeur is vandaag voor het EK in Alkmaar, maar in september komt er zeker een vervolg op het WK in Yorkshire. Het concept komt uit de koker van een stel slimme mensen in Zwitserland, op de hoofdzetel van de UCI, en is bedacht omdat de klassieke ploegentijdrit met merkenteams steeds meer aantrekkingskracht bleek te verliezen op kampioenschappen. Dat laatste was niet onlogisch: de ploegentijdrit is een dure discipline en er waren telkens maar een zestal teams die kans maakten op een ­medaille.

“Het is afwachten of dit beter is”, zegt Verbrugghe. “Ofwel slaat het aan en wordt het een succes, ofwel wordt het een flop, ik denk niet dat er een tussenweg is.”

Verbrugghe heeft alvast één grote kritiek: “Het is onlogisch dat de individuele tijdrit de dag na de team relay wordt afgewerkt. Het individuele nummer is belangrijker, ze hadden de volgorde moeten omdraaien, want nu krijg je de grote namen niet aan de start.”

Wie doet er mee?

Er staan slechts acht landen aan de start. Behalve België zijn dat Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Tsjechië en Slowakije. Voor ons land komen Thomas De Gendt, Lawrence Naesen, Otto Vergaerde, Sanne Cant, Lotte Kopecky en Sofie De Vuyst in actie. “De grootste verschillen gaan bij de vrouwen gemaakt worden”, zegt Verbrugghe. “En wij hebben een sterke vrouwenploeg. Ik denk dat we kans maken op een medaille. Maar tegelijk tast ik in het duister, want de exacte deelnemers zijn nog niet bekend bij de andere landen.”

Om 21 uur gisteravond kon de organisatie Verbrugghe zelfs nog niet zeggen om hoe laat de Belgen vandaag in actie moeten komen. “Behoorlijk amateuristisch allemaal.”