Vandaag is de dag voor Gilbert: "Ik werd super gelukkig wakker, hopelijk ben ik dat vanavond ook nog"

08 augustus 2020

“Ik werd super gelukkig wakker deze ochtend, hopelijk ben ik dat vanavond ook nog. Want vandaag is de dag.” Philippe Gilbert jaagt op zijn vijfde Monument, enkel Milaan-Sanremo ontbreekt nog op het palmares. “Maar het is heel warm vandaag. Dat gaat een enorme rol spelen. Met 306 kilometers wordt het een zeer lange dag.”

