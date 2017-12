Vanavond start 'DNA Nys': "Vlaanderen zal Sven op een heel andere manier leren kennen" Kurt Aerts

Bron: Eigen berichtgeving 1 RV Wielrennen Razend ambitieus, dat is Thibau Nys (15). Als zoon van de Kannibaal van Baal mag hij dat zijn, al tempert vader Sven (41) de verwachtingen. "De kans dat hij ooit prof wordt, is klein", zegt hij. 'DNA Nys' biedt vanaf vanavond een verrassende inkijk in hun wonderlijke wereld.

Het is geen sinecure om in de voetsporen van een succesvolle papa te treden. Zeker niet wanneer die luistert naar de naam Sven Nys. Toch wil Thibau, zijn vijftienjarige zoon, de uitdaging aangaan. Zijn ambitie: wereldkampioen worden, al beseft hij zelf dat de weg nog lang is: "De Belgische titel die ik in mijn eerste seizoen bij de nieuwelingen won, is leuk, maar als je denkt dat alles daarmee in kannen en kruiken is, mag je het vergeten. Met de voetjes op de grond en hard blijven werken, dat is de boodschap."

Het typeert vader en zoon Nys: realisme boven alles. Sinds de aankondiging van de documentaire krijgen ze steeds weer dezelfde vraag: zet zo'n tv-programma niet te veel druk op de frêle schouders van een 15-jarige? "Ach, ik ben nog steeds mezelf. Ik voel die druk niet. Als je opgroeit in de schaduw van je vader, wordt die aandacht normaal", zegt Thibau. Sven deelt die mening: "Thibau kreeg al een microfoon onder zijn neus toen hij vijf jaar was. Ook tijdens de wedstrijden wordt hij vanwege zijn achternaam steeds bekeken. Thibau trekt zich daar niets van aan. Hij is mentaal heel sterk op zo'n jonge leeftijd. Maar we zijn heel nuchter als het over de toekomst gaat: we laten hem inzien dat er nog een heel ander en fijn leven bestaat naast de sport. Hij mag falen, hé. Niks moet. Als hij binnenkort zegt: 'Pa, ik stop ermee', dan is dat prima. Dan doet hij iets anders."

'DNA Nys' is meer dan het verhaal van een jonge topsporter. "Het gaat over de ontwikkeling van mijn zoon als renner en als puber, samen met mijn ontwikkeling als ploegleider en vader. En dat levert boeiende, herkenbare televisie op. Er zitten ook situaties in die een opgroeiende zoon en vader meemaken, of je nu met wielrennen bezig bent of niet", zegt Sven. Het idee achter de reeks ontstond heel toevallig: tijdens het afscheidsfeest na Svens laatste wedstrijd, het WK in Zolder, greep Thibau plots de microfoon. "In een stampvolle parochiezaal riep hij mijn supporters op om het volgende jaar voor hem te komen supporteren, tijdens zijn eerste jaar bij de nieuwelingen. Onverwacht, maar hij maakte zijn belofte waar: hij werd Belgisch kampioen."

Schoonste feuilleton

"Veldrijden is het schoonste feuilleton dat je je kan inbeelden", gaat Sven verder. "Het feit dat ik zelf pas gestopt ben, maakt het interessant. Wie mijn carrière gevolgd heeft, herinnert zich nog de wekelijkse strijd met Bart Wellens, het dunne verschil tussen winnen of verliezen en de geladen interviews tijdens de week. Ze kennen dat verhaal. Dat wordt nu doorgegeven en daar ben ik blij om."

Behalve Sven en Thibau zullen ook Paul Van Den Bosch, de voormalige coach van Sven, en Isabelle Nijs, de ex-vrouw van Sven en moeder van Thibau, te zien zijn. "We hebben gefilmd tijdens trainingen, thuis, op school en op wedstrijden", zegt Jan Vandermotte, regisseur van 'DNA Nys'. Toch is het niet te vergelijken met eerdere reeksen over ex-sporters, zoals 'De Planckaerts' of 'De Pfaffs, vertelt Jan: "Het is een eerlijk, echt verhaal. Niets is in elkaar gestoken. Vlaanderen zal Sven op een heel andere manier leren kennen: niet alleen als ex-wielrenner, maar ook als mens en als vader. Daarnaast speelt de relatie met Isabelle een belangrijke rol, want zij zijn natuurlijk de voornaamste personen in het traject van Thibau. Maar het is absoluut geen voyeuristische documentaire: iedereen voelt zich op zijn gemak en het resultaat is heel ontluisterende, verrassende televisie."

De eerste reeks van 'DNA Nys' telt vier afleveringen. "We zijn nog volop aan het draaien, want in de vierde aflevering zal het Belgisch kampioenschap van 13 januari zitten. En wat ons betreft, blijft de reeks gewoon doorlopen tot Thibau over drie jaar misschien de fiets aan de haak hangt of wanneer hij binnen zes jaar tegen Wout Van Aert om de wereldtitel strijdt. Het is een unieke kans om een jonge renner over zo'n lange periode te kunnen volgen."