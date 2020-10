Vanaf morgen gloednieuwe podcast op HLN.be: “In Het Wiel - met Stijn Vlaeminck & Tom Boonen” Redactie

11 oktober 2020

17u27 0 In Het Wiel Reden Wout van Aert en Mathieu van der Poel nu wel of niet tégen elkaar in Gent-Wevelgem? Stopt Mark Cavendish écht met koersen? Niets zo leuk dan over koers praten. Vanaf morgen voegen we bij HLN.be de daad bij het woord. Hou je klaar voor “In Het Wiel - met Stijn Vlaeminck en Tom Boonen”.

De koers is weer thuis. De komende weken dendert het peloton weer over Belgische wegen in een atypisch wielernajaar. Met Gent-Wevelgem is de kop er in elk geval af. Mads Pedersen was op de Vanackerestraat de winnaar van een schitterende wedstrijd, al was er natuurlijk nog zoveel meer.

Om alle grote en kleine nieuwtjes uit de Vlaamse klassiekers onder de aandacht, te brengen pakt onze sportredactie morgenmiddag uit met de gloednieuwe podcast “In Het Wiel”. Wielerman Stijn Vlaeminck zal er de volgende drie maandagen samen met HLN-analist Tom Boonen praten over de koers.

In hun podcast zullen Vlaeminck en Boonen terugblikken op de wedstrijden en nakaarten over de acties van de hoofdrolspelers. Uiteraard blikken we ook vooruit op de komende koersen en nemen we enkele opvallende statistieken onder de loep.

Wil jij nog meer uit het wielernajaar halen of weten hoe Tom Boonen over het duel tussen Van Aert en Van der Poel denkt? Hou dan zeker onze kanalen in de gaten. Gent-Wevelgem heeft in elk geval voor stof genoeg gezorgd voor onze eerste aflevering. Afspraak morgen voor “In Het Wiel - met Stijn Vlaeminck en Tom Boonen”!

